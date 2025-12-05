“Una nueva ola de adopción masiva”. El Banco Central trabaja en una medida para permitir que los bancos operen con criptoactivos

El Banco Central de la Argentina confirmó a LA NACION que están trabajando en una disposición para permitir que los bancos tradicionales puedan intercambiar criptomonedas. La medida impulsaría la adopción de este tipo de activos por parte de los argentinos, según explican los expertos.

Fuentes del BCRA aseguraron que “efectivamente se está trabajando” en una disposición, aunque explicaron que no pueden brindar más detalles. Desde una exchange cripto que opera en la Argentina aseguran que la medida podría aprobarse en abril del 2026.

El rumor de esta posible disposición viene circulando hace tiempo entre exchanges, personas cercanas a reguladores e incluso algunos banqueros. Además, vale recordar que la idea de avanzar hacia una mayor apertura en el uso de cripto está presente en el Gobierno desde el principio de su mandato.

El Banco Central está trabajando para permitir que los bancos usen criptoactivos Alexandru Nika - Shutterstock

Estos activos, que utilizan la criptografía para garantizar la seguridad y titularidad de las transacciones entre personas, han ido ganando popularidad en los últimos años, al punto de que hoy en la Argentina hay seis veces más personas usando cripto diariamente que en un país promedio de la región de Latinoamérica, según números de Lemon.

Los expertos coinciden en que una medida que permita que los bancos operen cripto potenciaría la adopción de estos activos, aunque el impacto dependerá de cómo se diseñe la regulación. “El sistema bancario argentino viene de décadas de regulación muy rígida y restrictiva, y el impacto final dependerá de si esta apertura se hace con una visión moderna o si vuelve a repetir limitaciones históricas”, señaló Manuel Ferrari, presidente de ONG Bitcoin Argentina y cofundador de Money On Chain, aunque resaltó el potencial que tendría, incluso si la regulación inicial es limitada: “Aun así, el aspecto positivo es enorme: si bancos como Galicia, Santander o Nación comienzan a ofrecer acceso sencillo a bitcoin o stablecoins, se puede generar una nueva ola de adopción masiva. Mucha gente que nunca dio el primer paso podría acercarse a estas tecnologías desde entornos familiares".

Otros especialistas coinciden con Ferrari: “Suponiendo que todos los bancos quieran salir a ofrecer cripto, contaría con canales de distribución autorizados por el BCRA con millones de CBU en cada uno. Si tenemos en cuenta que Lemon tiene unos 5 millones de usuarios en la Argentina, el BNA debe tener más de 20 millones, por lo que el impacto y la adopción se multiplicaría”, advierten.

Las exchanges cripto que existen hoy en la Argentina también celebran la medida. “Desde Lemon vemos de forma positiva el levantamiento de las restricciones regulatorias para que los bancos puedan ofrecer servicios cripto a sus clientes. Creemos que una mayor apertura del ecosistema financiero será un motor clave para la adopción masiva de activos digitales en la Argentina, promoviendo la innovación, ampliando la inclusión financiera y fortaleciendo la competitividad del país en una industria que evoluciona a gran velocidad”, consideró Juan Pablo Fridenberg, director de asuntos públicos en Lemon.

“Impulsaría a muchas más personas a invertir en cripto, al contar con la facilidad y la confianza de hacerlo a través de su banco”, reflexionó Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, que explicó que, de esta forma, el mercado local sería mucho más amplio, porque más personas se sumarían al ecosistema. “La participación de instituciones financieras consolidadas suele aumentar la confianza del público e impulsar la adopción de las criptomonedas”, apuntó Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina.

Los expertos coinciden en que una medida que permita que los bancos operen cripto potenciaría la adopción de estos activos Pilar Camacho�

Otras fuentes consideran que nivelaría la cancha entre jugadores del sistema financiero, algo que también beneficiará a empresas. “Permitirá competir en igualdad de condiciones con otros jugadores financieros actuales y sería una medida muy beneficiosa para personas y empresas, pues les daría mayores canales e instrumentos de ahorro e inversión, a través de productos gestionados y curados por su banco de confianza”.

¿Cuál sería el impacto en los bancos?

Los expertos consultados hablan de un trabajo complementario entre las exchanges cripto que hoy existen y las entidades bancarias tradicionales. “No lo vemos como un riesgo para la banca”, dijeron a LA NACION desde un importante banco privado, que prefirió hablar en off. “No consideramos los productos cripto como sustitutos, sino como complementarios y necesarios para la evolución de la banca”, agregaron.

Al mismo tiempo, el banco consultado aclararon que en distintos países se está transitando hacia una convergencia entre estos dos mundos y en la Argentina “debería suceder algo similar”. “Estamos en contacto con el BCRA en forma permanente, para que se habilite a las entidades financieras la posibilidad de ofrecer a sus clientes la compra, venta y custodia de criptomonedas, así como la tokenización de activos. Los clientes buscan este tipo de soluciones y las quieren encontrar en las mismas apps donde realizan en su día a día pagos, cobros e inversiones de manera simple y segura”, agregó la entidad bancaria consultada.

En ese sentido, Carlos Peralta, líder de asuntos públicos de Bitso, explicó que, para ofrecer este tipo de servicios, es necesario conformarse como un PSAV (proveedores de servicios de activos virtuales). “Los bancos estarían obligados a abrir una empresa y registrarla como PSAV o podrían tomar otro camino, que considero más probable: asociarse con una exchange cripto que ya esté registrada (como Lemon, Bitso, etc.), que cuente con toda la expertise necesaria y le ofrezca ese servicio al banco. Hoy no veo que los bancos opten por la primera opción, que implicaría hacer una inversión muy grande en desarrollo tecnológico, en desarrollo de sistemas de custodia, etc", advirtió Peralta.

Entidades bancarias como el Banco Galicia, Santander o Supervielle podrían operar criptoactivos

Vale aclarar que una fuente aseguró a LA NACION que hoy ya hay bancos asociados con exchanges que están trabajando este marco, de tal manera que, cuando se levante la prohibición, puedan empezar a operar cripto al instante.

Ahora bien, Peralta advirtió que sería esencial que, si se permite que los bancos tradicionales operen cripto, también se tomen otras medidas. “Sería importante eximir a las exchanges del impuesto al cheque, beneficio que Alberto Fernández quitó a quienes operan cripto en 2021 mediante un decreto". De esta manera se nivelaría la cancha para los distintos jugadores, consideró. Desde Lemon, comparten esta mirada: “Es fundamental que esta apertura venga acompañada de condiciones tributarias equitativas para todos los actores del ecosistema. La competencia solo puede ser sana cuando las reglas impositivas son parejas”, agregó Fridenberg.

Experiencia previa

Aunque actualmente se encuentra vigente la “Com A 7506“ del BCRA, que impide a las entidades bancarias hacer estas operaciones, tres años atrás el Banco Galicia decidió tomar posición adelantada en el partido cripto y lanzó un programa que duró poco más de 48 horas: “Un nuevo e innovador servicio para sus clientes, ofreciendo la compra, venta y custodia de criptomonedas de una manera simple, segura y en un solo lugar. Los clientes podrán operar con bitcoin (BTC), ether (ETH), USD Coin (USDC) y ripple (XRP), criptomonedas con la que inicia este proyecto, aunque no descarta ampliar el abanico de monedas digitales en un futuro”.

El Galicia no fue el único que lanzó una propuesta de este estilo, ya que Brubank y Ualá también permitieron operaciones similares. Sin embargo, tuvieron que dar marcha atrás, cuando el Banco Central anunció que prohibía a las entidades del sistema financiero realizar operaciones con activos digitales.

Algunos bancos como Galicia, Ualá y Brubank ya habían adoptado una disposición del estilo hace unos años Pexels

Ahora bien, especialistas resaltan que los programas de estos bancos que tomaron la delantera eran más bien simples. “Cuando Banco Galicia habilitó cripto por unas horas, la implementación fue muy básica: bitcoin on-chain y USDT en ethereum. No sería raro que, si los bancos avanzan ahora, arranquen nuevamente con soluciones tecnológicamente atrasadas respecto de lo que ya existe en el ecosistema local”, compartió Ferrari. En otras palabras, era posible comprar bitcoin y otros activos digitales, pero no se podían retirar de esas cuentas, para transferir o depositar en otros bancos o billeteras.

El presidente de ONG Bitcoin Argentina también explicó que el nivel de sofisticación que existe hoy en torno a criptoactivos, como bitcoin por ejemplo, es altísimo, incluso dentro del sistema financiero en otros países. “En Panamá y Gibraltar, por ejemplo, hay instituciones financieras que permiten usar bitcoin como colateral para obtener préstamos en moneda tradicional -aclaró-: El escenario ideal sería que Argentina aproveche realmente el potencial de integrar bitcoin con las finanzas modernas. Otros países ya lo están haciendo, y Argentina tiene la oportunidad de estar a la vanguardia o de seguir perdiendo terreno”.