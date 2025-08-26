“Unas 300 personas afectadas”: TikTok estudia despedir a cientos de empleados para reemplazarlos por inteligencia artificial

El gigante tecnológico TikTok está a punto de despedir a varios empleados de Londres que trabajan en moderación y seguridad de contenido, y buscará reemplazarlos por la inteligencia artificial.

Así lo aseguró el medio Financial Times, que accedió a los correos electrónicos que envió la empresa a sus trabajadores el viernes pasado. Estos aseguraban: “Estamos considerando que el trabajo de moderación y garantía de calidad ya no se realizará en nuestro sitio de Londres“, dado que la empresa busca, según explica el medio antes mencionado, que el trabajo de comprobación y revisión de videos publicados por los usuarios sea realizado de modo automático por la inteligencia artificial.

El Financial Times agrega que TikTok aseguró que varios cientos puestos de trabajo en el Reino Unido y en el sur y sureste de Asia podrían verse afectados, mientras llevan adelante un proceso de reorganización global de sus esfuerzos de moderación de contenido. “Los cambios propuestos tienen como objetivo concentrar la experiencia operativa en ubicaciones específicas”, detalla el correo electrónico.

Además, convocan a una reunión municipal con el personal afectado el viernes por la mañana y agregan que “los avances tecnológicos, como la mejora de los modelos lingüísticos de gran tamaño, están cambiando nuestro enfoque”.

Según aseguró el medio, el Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU, el más grande de la industria de las comunicaciones en el Reino Unido), calcula que son 300 las personas que trabajan en el departamento de seguridad y confianza de la empresa, y parece que la mayoría se verá afectada.

“El momento elegido es deliberado… y es deliberadamente cruel. Se trata de una descarada represión sindical que deja a los afiliados que se han organizado ante una enorme incertidumbre y, por lo que vemos, simplemente van a deslocalizar estos puestos de trabajo a un tercero en Lisboa”, agregó John Chadfield, responsable nacional del CWU, a The Independent. Efectivamente, esto ocurrió una semana antes de la votación de una propuesta de los empleados del departamento de moderación de contenidos, que solicitaban una rama del sindicato para ellos.

La medida también surge días después de que se conociera que Brian Armstrong, CEO y cofundador de Coinbase, uno de los más grandes exchanges de cripto en el mundo, despidiera a todos los empleados que no implementaron inteligencia artificial en el curso de una semana. “La IA es importante. Necesitamos que todos la aprendan y, al menos, la integren. No tienen que usarla a diario hasta que hagamos una capacitación, pero al menos incorpórenla para el final de la semana. Si no, organizaré una reunión el sábado con todos los que aún no la han usado y me gustaría reunirme con ustedes para entender por qué”, fue el mensaje que Armstrong publicó en el canal de Slack. Dicho y hecho, el CEO procedió a despedir a todas las personas que no habían implementado la IA y que no tenían “buenos motivos” por no haberla adopatado.

Además, la medida se da pocas semanas de que entre en vigencia la UKOnline SafetyAct, ley que exige a las plataformas digitales eliminar contenidos peligrosos e ilegales. Para aquellos que no lo cumplan, están previstas multas de 18 millones de libras.