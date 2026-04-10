La inflación en EE.UU. escala al 3,3% anual y se encienden las alarmas por las tasas de interés

WASHIGTON.- La inflación en Estados Unidos dio un fuerte salto el mes pasado y alcanzó el 3,3% anual, impulsada por el alza de los combustibles a raíz de la guerra en Medio Oriente, según datos oficiales difundidos este viernes. El dato enciende las alarmas ya que aleja aún más la posibilidad de una baja de las tasas de interés este año.

El índice de precios al consumo (IPC) había registrado un incremento de 2,4% en los 12 meses terminados en febrero.

Entre febrero y marzo los precios de la nafta se dispararon 21,2%. El repunte de la inflación al consumo sigue a una fuerte aceleración del crecimiento del empleo el mes pasado, lo que sugiere que el mercado laboral se ha mantenido estable.

Sin embargo, existe la preocupación de que un conflicto largo en Medio Oriente pueda debilitar el mercado laboral, especialmente si los hogares responden a los altos precios reduciendo el gasto.

Los mercados esperaban cifras de este tipo, según el consenso publicado por MarketWatch. Aunque es el primer productor mundial de petróleo, Estados Unidos no ha sido inmune a la disparada de los precios de la energía y los valores en las gasolineras subieron rápidamente.

Agencias Reuters y AFP

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