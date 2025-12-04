A cuánto cayó la pobreza, según la UCA

Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA revela una mejora en las condiciones de vida de los hogares alineada con la estabilización de precios y una recomposición parcial de ingresos, aunque el estudio advierte sobre la persistencia de un núcleo duro de exclusión estructural inalterable desde hace dos décadas.

Caída de la pobreza, según la UCA

El estudio detalla un cambio de tendencia significativo frente al escenario de fragilidad social del último año. La pobreza medida por ingresos bajó al 36,6% en el tercer trimestre de este año, tras el pico del 45,6% alcanzado en el mismo período de 2024.

El indicador llegó el año pasado al valor más alto de la serie desde 2005. El registro actual representa el nivel más bajo desde 2018. Las estadísticas oficiales del Indec situaron la pobreza del primer semestre en un 31,6%.

El informe refleja un descenso en la cantidad de personas sin cobertura de necesidades alimentarias básicas. Los datos de ODSA-UCA ubican a la indigencia del tercer trimestre de 2025 en el 6,8%. Esta cifra marca una baja sensible frente al 11,2% de igual lapso de 2024. En la serie del Indec, este indicador fue del 6,9%.

Las estadísticas surgen de una encuesta focalizada en aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes del país, como el AMBA, Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Mendoza, Mar del Plata y Salta. La muestra abarcó 3000 hogares durante cuatro meses en el segundo semestre. El error muestral informado es del 1,8%.

Los investigadores advierten sobre un estancamiento de las variables sociales más allá de los ciclos económicos. Existe un “piso estructural” en los últimos 20 años: alrededor del 5% de personas en indigencia y 25% en pobreza, mientras que un 30% y 40% de la población depende de programas de transferencia de ingresos.

“En el estrato muy bajo se combinan alta cronicidad y más trayectorias desfavorables durante el ajuste. Aunque en la estabilización aumentan las mejoras, la pobreza crónica persiste en los más vulnerables, mientras los estratos medios muestran mayor recuperación”, indican los autores del informe. Este indicador no perforó el 25% en lo que va del siglo tanto en la serie de la universidad como en la del organismo oficial.

Las causas de la mejora en el porcentaje de pobreza

El análisis de los últimos doce meses destaca los efectos positivos de la “estabilización inflacionaria” y la “recuperación parcial” de los ingresos laborales, las transferencias y los sistemas de protección social. La mejora relativa observada entre 2024 y 2025 no constituye, por ahora, evidencia de un cambio estructural en las condiciones de vida.

La tendencia se asemeja a las mejoras registradas en 2018/2019 y 2022/2023. Esas etapas también se caracterizaron por “altos niveles de déficits monetarios, exclusión y tensiones en el mercado de trabajo”.

Desde la entidad plantearon: “Es necesario matizar las mejoras. Su sostenibilidad en el tiempo y su capacidad para generar cambios persistentes al interior de la estructura social aún deben ser evaluadas. En este sentido, persisten dudas respecto de si estas mejoras representan una recuperación duradera o solo un alivio transitorio”.

El alivio en el “estrés financiero”

El documento detalla una disminución de la población bajo “estrés financiero”. Este indicador cayó al 46,8% tras ubicarse en el 50% el año pasado. El concepto abarca a quienes tienen una percepción subjetiva de insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas. Existe una brecha significativa según la composición del hogar: la cifra asciende al 52,6% entre quienes conviven con menores de 18 años.

La capacidad de ahorro mostró un leve repunte. El porcentaje de hogares que pueden ahorrar pasó del 8% en 2024 al 10,2% en 2025. “El repunte reciente es acotado y alcanza apenas para regresar a niveles comparables a 2022-2023 o a los de 2018, sin revertir el deterioro acumulado”, sostuvieron en el informe. El mejor registro de la década se dio en 2011, con un 15,9% de capacidad de ahorro.

