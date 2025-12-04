El nuevo negocio de los dueños de Havanna

La Secretaría de Energía oficializó este miércoles la adjudicación de las represas Alicurá y Cerros Colorados al consorcio Edison Energía, integrado por los accionistas mayoritarios de la firma Havanna junto a otros socios locales. El grupo inversor superó una instancia de desempate económico y operará ambos complejos tras ofertar un total de 226 millones de dólares en el marco de la licitación de los aprovechamientos hidroeléctricos del Comahue.

Cuál es la participación de los dueños de Havanna

El ingreso de estos actores al mercado de generación eléctrica se concreta a través de la sociedad Edison Energía. Este vehículo de inversión agrupa a figuras relevantes del empresariado nacional. La lista de accionistas incluye a los socios del fondo Inverlat, compuesto por Guillermo Stanley, Federico Salvai, Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli, quienes controlan la reconocida marca de alfajores y cafeterías.

La estructura societaria de Edison Energía se completa con la participación de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, del Grupo Newsan, y los hermanos Patricio y Juan Neuss. Esta alianza empresarial logró desplazar a competidores internacionales y otras firmas locales para quedarse con dos de los cuatro activos en disputa.

La adjudicación marca una diversificación en la cartera de negocios de los propietarios de la empresa marplatense hacia un sector estratégico de la infraestructura nacional.

Los detalles de la mejora de oferta

La definición sobre la central Cerros Colorados mantuvo la incertidumbre hasta último momento. La competidora BML Inversora presentó inicialmente la propuesta más alta con 38 millones de dólares. La diferencia con el segundo oferente resultó insuficiente según los pliegos.

Las normas del proceso exigían una brecha superior al 10% respecto al seguidor inmediato para que una misma empresa pudiera quedarse con un segundo activo, dado que BML ya lideraba la compulsa por El Chocón.

El Gobierno habilitó una instancia de mejora de precios para definir al ganador. Edison Energía elevó su propuesta económica a US$64.174.002 durante este repechaje. La cifra final permitió al grupo de los dueños de Havanna superar a su rival y asegurar la operación del complejo, también conocido como Planicie Banderita.

El monto desplazó a la compañía estadounidense AES, actual operadora de la central, cuya propuesta económica resultó menos competitiva en la evaluación final. El compromiso total de inversión del grupo asciende a 226 millones de dólares por ambas centrales.

El mapa completo de la licitación

El Estado nacional recaudará unos 706 millones de dólares por la concesión de las cuatro represas del Comahue. La distribución de los activos restantes quedó en manos de otros jugadores del sector energético. Central Puerto retuvo la operación de la central Piedra del Águila tras presentar una oferta de 245 millones de dólares.

La central El Chocón pasará a manos de BML Inversora. Esta firma pertenece al grupo MSU Green Energy, liderado por Manuel Santos Uribelarrea. Su oferta de 235,7 millones de dólares venció en la compulsa y desplazó a la administración del grupo Enel, controlado mayoritariamente por el Estado italiano.

Los contratos estipulan un esquema progresivo para la comercialización de la energía generada. El 95% de la producción se destinará inicialmente al mercado regulado, mientras el 5% restante podrá venderse en el segmento spot o mediante contratos entre privados. Esta proporción variará anualmente. El cronograma prevé que para el año 21 de la concesión, la totalidad de la energía generada podrá comercializarse libremente.

