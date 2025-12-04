Elon Musk empieza a ofrecer internet satelital para celulares en América latina

La llegada del servicio satelital de Starlink directo al celular marca un nuevo capítulo en la conectividad móvil de Latinoamérica. La compañía de Elon Musk comenzó a ofrecer su tecnología “Direct to Cell (D2C)” diseñada para mantener señal incluso en áreas donde las redes tradicionales no alcanzan y donde, hasta ahora, persistían zonas sin servicio.

El sistema opera mediante una constelación de aproximadamente 650 satélites en órbita baja, capaces de enviar señal directamente a teléfonos con tecnología LTE.

La tecnología permite su uso en montañas, desiertos y áreas rurales Hernán Zenteno - LA NACION

Para establecer la conexión, los dispositivos solo necesitan tener visión directa del cielo, lo que habilita su uso en montañas, desiertos y áreas rurales que históricamente han permanecido incomunicadas. El servicio inició como soporte para mensajes de texto (SMS), mientras Starlink proyecta ampliar la oferta hacia datos móviles.

La empresa de Elon Musk adquirió espectro radioeléctrico que le otorga una ventaja competitiva frente a otros proveedores satelitales. Además, datos de Ookla, señalan que sus satélites, ubicados a 550 km de la Tierra, ofrecen velocidades superiores a las de competidores como HughesNet y Viasat, junto con una latencia promedio de 45 ms (milisegundos) frente a los 680 ms de estos últimos.

Chile, primer país de Latinoamérica en activar Direct to Cell

Según la información brindada por Starlink, Chile se convirtió en el primer mercado de la región en implementar esta tecnología.

Los clientes de Entel ya pueden acceder a planes de 150 GB y 450 GB desde 12.990 pesos chilenos mensuales. Aunque no existe una fecha confirmada para su llegada a los otros países, el despliegue chileno es considerado un paso relevante para su futura expansión regional.

Chile es el primer país de la región que implementó esta tecnología Jose Luis Stephens - Shutterstock

¿Qué es la tecnología LTE?

La tecnología LTE (Long Term Evolution) es un estándar de comunicaciones móviles que permite transmitir datos a alta velocidad. Es lo que comúnmente se conoce como 4G, aunque técnicamente LTE es una evolución previa al 4G completo.

LTE es una tecnología usada por los operadores de telefonía para ofrecer: