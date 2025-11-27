Según un informe de la Cámara Argentina del Acero, la industria siderúrgica argentina experimentó un crecimiento estable en octubre de 2025, con una producción de 373.200 toneladas de acero, lo que supone un aumento del 4,6% respecto de septiembre.

Esta cifra representa un incremento interanual del 3,8%, mientras que la producción primaria de hierro cayó un 22,4% durante el mismo período. Esta caída se debió principalmente a la reducción del 60,1% en la producción de hierro esponjoso, lo que afectó negativamente el resultado global del sector.

La producción de laminados (planos y no planos) fue de 338.200 toneladas. Esto representó una suba del 7,8% respecto del mes anterior y del 0,4% interanual.

En cuanto a la actividad de los sectores demandantes de acero, según el informe, el sector de la construcción continúa con baja actividad, a pesar del incremento en las cifras de despachos de cemento, que registraron una variación positiva del 5,6% con respecto al mes de septiembre y un crecimiento interanual del 7,4%.

En el sector automotor, la producción nacional de octubre registró una suba del 0,2% respecto de septiembre. Sin embargo, hubo un descenso del 9,9% en relación con el mismo mes del año pasado. Comparando 10 meses de 2025 con 2024, se registró una suba del 2,8%.

El sector de maquinaria e implementos agrícolas mantiene una buena expectativa para la cosecha de trigo y la siembra de soja y maíz. Mejoran las exportaciones acumuladas del año respecto al 2024. Sin embargo, persiste la preocupación por las importaciones de piezas y equipos nuevos y usados.

En los sectores vinculados al consumo masivo, como la línea blanca, los envases de hojalata y los tambores, la producción local se ve afectada por el incremento de las importaciones de productos terminados, concluye el informe.