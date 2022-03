Acuerdo con el FMI: Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía de Cristina Kirchner, explicó por qué celebró la media sanción del proyecto

El exviceministro de Economía de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, celebró la aprobación del proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del pasado viernes en la Cámara de Diputados. Explicó que no hubo un acto en la plaza porque se firmó “medio vergonzosamente” en medio de las internas dentro del Frente de Todos (FdT) que tienen a Máximo Kirchner como protagonista.

“Me parece que las diferencias políticas adentro del FdT censuran esta cuestión. En otra época, con este acuerdo podría haber un acto en la plaza, explicar a la gente de qué habíamos zafado. Me parece que ahora se firma medio vergonzosamente. Yo creo que eso es más por la diferencia política del Frente que por el contenido del acuerdo”, justificó el titular de la consultora PxQ en diálogo radio Futurock.

Dentro las razones por las que considera que se cerró un buen acuerdo, detalló: “En primer lugar, sorprende que es la primera vez que el país logra evitar las famosas reformas estructurales, como la reforma laboral o previsional. Argentina puede llegar a necesitar cambios en esos ámbitos, pero el FMI siempre propone cambios agresivos en esos temas que en general no le funcionan muy bien al país”.

“Lo segundo es que cuando uno revisa la propia historia de Argentina con el FMI es el menor ajuste fiscal que ha exigido el Fondo en su historia. Creo que es un acuerdo más que razonable”, destacó Álvarez Agis.

Y continuó: “Es cierto que Macri le deja a Alberto una situación muy compleja. Entrar en default con el Fondo hubiera sido insólito. El Gobierno logró esto sin ceder demasiado. Así que en ese sentido me parece algo para festejar completamente”.

De todos modos, aclaró que la falta de clima festivo no se vincula exclusivamente con diferencias dentro del oficialismo. “Es cierto que no tenés tanto para festejar porque no es que mañana llueven inversiones o baja la inflación o la economía crece”, advirtió.

Por otro lado, se retrotrajo a la gestión de Cambiemos y planteó: “Cuando Macri fue al Fondo, nosotros pensamos que máximo podía obtener 15.000 millones de dólares y eso era mirando las reglas del Fondo, mirando los antecedentes parecidos. La verdad es que nos equivocamos”.