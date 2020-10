El programa incluye sustitución de importaciones y nacionalización de partes, una ley para la industria automotriz, trabajar impuestos distorsivos y más acuerdos comerciales Fuente: Archivo

Sustitución de importaciones a través de una nacionalización sustentable de partes, una ley para la industria automotriz, trabajar impuestos distorsivos y más acuerdos comerciales para impulsar las exportaciones. Esos son los temas del mediano plazo que la primera mesa sectorial del Acuerdo Económico y Social trabajó hoy entre empresas, sindicatos y Gobierno.

Dentro de esa ley para el sector -basada en varias propuestas de los privados- llegará la creación de un instituto para pensar el sector automotor de cara al futuro; el fomento de inversión a la electromovilidad, y otras propuestas vinculadas a la vida útil de los autos. Las partes acordaron volver a verse la semana que viene para retomar estos temas.

Las dudas del corto plazo vinculadas a los inconvenientes de importación por la falta de dólares es un problema que, en este caso, ya tenía un acuerdo previo en base a un esquema ya cerrado sobre una cantidad demandada por cada empresa de compras en el exterior y mayor producción nacional. En caso de que haya nuevos requerimientos, las partes acordaron volver a trabajar esos números, pese a que, ante una mayor proyección de ventas, las terminales ya descuentan que tendrán que enfocarse en los modelos que se producen en la Argentina.

"Ese acuerdo fue bueno. No nos peleamos por las SIMI", afirmó a LA NACION, Daniel Herrero, presidente de Adefa (la asociación de fabricantes) y de Toyota Argentina, que estimó que la mesa tuvo un buen inicio para pensar el sector hacia adelante. "La mesa tiene que ser el próximo paso", dijo sobre el esquema de importaciones y producción pactado con el Gobierno meses atrás.

Uno de los pedidos de la industria fue que el reclamo de mayor localización de piezas en la Argentina fuera realista. "No se va a hacer la computadora del motor acá. Pero quizás sí puedan hacerse todos los estéreos", dijo Herrero. Por otra parte, señaló que se pidió que no haya problema para traer del exterior piezas y matrices que no puedan hacerse en el país. En ese sentido, se trabajará para identificar nuevas empresas proveedoras y se presentaron los casos de integración con asistencia del Programa de Desarrollo de Proveedores.

A la reunión fueron: por Smata, Mario Manrique y Julián Dominguez; por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; por Adefa, Herrrero y Fernando Rodríguez Canedo; por Adimra, Gerardo Ventulo y Fernando Aragón; y por AFAC, Carlos Maseda y Juan Cantarela.

Según supo este medio, los sindicatos impulsaron además una ley de desguace, que generaría nuevo empleo para mano de obra no calificada. En tanto, los autopartistas se quejaron de algunos problemas que están teniendo con trabas en el mercado de reposición de piezas.

"Nosotros habíamos sacado de la agenda el tema de los impuestos distorsivos, pero igual se planteó la necesidad de corregirlos para poder exportar más", dijo Herrero, que reafirmó que vio en todos los actores del sector la voluntad de comenzar a trabajar ya en los cambios. Además el sector espera que se mejoren los reintegros y se bajen retenciones. Por otra parte, se reclamaron proteger los acuerdos comerciales firmados (con Brasil y Colombia) y apostar por nuevos acuerdos de libre comercio para aumentar las ventas al exterior.

"Los ejes principales de esta mesa sectorial conjugan el fortalecimiento de nuestras capacidades automotrices actuales y hacia dónde proyectamos su desarrollo, basados en la profundización de la integración de autopartes nacionales en la cadena de valor, el desarrollo de plataformas de producción exclusivas de base exportadora, la inserción internacional en nuevos mercados, el fomento de las inversiones y financiamiento para la producción y exportación, el trabajo sobre aspectos sostenibles de la industria automotriz y el futuro de la movilidad", expresó el secretario de Industria Ariel Schale, según un comunicado.

"Con estas reuniones de trabajo buscamos anticiparnos a lo que vendrá. Cuando en una mesa se habla de productividad, los trabajadores, con lógica, entran en alerta", dijo el secretario de Trabajo, Marcelo Belloti. "Pero nosotros buscamos cambios bajo el principio del tripartismo, de manera colaborativa, y a través del diálogo social", agregó el funcionario.

"Estamos todos juntos. La base del trabajo es el diálogo. Pero necesitamos tener una ley que nos ampare y nos dé previsibilidad", dijo Caló. En la misma línea se expresó su par de Smata. "Necesitamos las leyes porque son la base de sustentación para trabajar", dijo Manrique.

Cantarela pidió un proyecto de ley y también por resolver cuestiones operativas. "La única manera de ganar es aumentar la productividad del sector autopartista", aseguró.

Las mesas sectoriales continuarán el 26 de este mes con el sector de la construcción; el jueves 29, con los sectores de textil, indumentaria, calzado y cuero; y el viernes 30, con la industria alimenticia. En los próximos días se concretará el cronograma con la convocatoria al resto.

