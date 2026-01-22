¿Adiós celulares? El Gobierno anticipa un futuro muy distinto para Tierra del Fuego

Durante la presidencia de Alberto Fernández, el régimen de exenciones impositivas que tiene Tierra del Fuego para su industria electrónica y de electrodomésticos fue prorrogado por 15 años, hasta 2038, con el compromiso de que las empresas beneficiarias aportaran millones anualmente al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) para financiar la reconversión de la Isla.

Sin embargo, el gobierno de Javier Milei, a través de la resolución 20/2026, llevó ayer esos aportes a cero, a pedido de las firmas, que argumentaron que las medidas de desregulación económica afectaron la competitividad de todo el sector y requerían una revisión de las cargas vigentes. Y, para la actual gestión, los efectos de los cambios regulatorios serían más determinantes que el impulso de proyectos desde Buenos Aires “con mucha burocracia”.

El Gobierno considera que cerca del 40% de lo recaudado por el Fondo se destinaba a proyectos de esas mismas empresas, que de todos modos iban a ejecutar por la demanda que tienen, como la construcción de hoteles. Lo más relevante ahora, consideran en la Casa Rosada, es la competencia con los celulares importados, ya que no sería lucrativo desarmar y volver a armar en la Argentina un teléfono por una rentabilidad del 1%.

Los datos del Indec son elocuentes: en 2025, la importación oficial de teléfonos inteligentes creció un 76% en montos en dólares respecto de 2024. En el sector, sin embargo, sostienen que todavía sería conveniente fabricar localmente mientras no haya nuevas rebajas impositivas. Después de la eliminación de los aranceles, los teléfonos importados tributan un 21% de IVA y un 9,5% de impuestos internos.

Otro factor que, según el Gobierno, podría impulsar la reconversión es la nueva ley de acuicultura en Tierra del Fuego. La normativa reemplaza y modifica parcialmente la Ley 1355, que desde 2021 prohibía la cría de salmones y otros salmónidos en aguas lacustres y marítimas. El cambio central es que la prohibición deja de ser generalizada y se concentra específicamente en el Canal Beagle, una zona considerada ambientalmente sensible, mientras se habilita el desarrollo de proyectos en otras áreas del territorio fueguino, siempre bajo evaluaciones de impacto ambiental previas y esquemas de zonificación productiva.

Las salmoneras son jaulas gigantes donde se crían los salmones de cultivo

Para dimensionar el mercado, Chile exporta entre US$1500 millones y US$2000 millones anuales en salmón y trucha a Estados Unidos. Es el segundo producto de exportación más importante después del cobre.

Hace unos años, el propietario del Grupo Newsan, Rubén Cherñajorvsky, dijo que estaban peleando para que los dejaran hacer salmón cuidando el medio ambiente “como se hace en todo el mundo”.

Newsan, a través de su división Newsan Food, tiene un fuerte proyecto de acuicultura sustentable en la Argentina, enfocado por el momento en la producción de trucha arco iris. Consultados por LA NACION acerca de si están pensando en ingresar ahora en el negocio de la cría de salmones, no hicieron comentarios. En el marco del FAMP, avanzan en proyectos vinculados a alimentos y la exportación de mejillones.

Por otro lado, fuentes de Mirgor dijeron que por el momento no tienen previsto instalar una salmonera, pero que evaluarán las posibilidades que abre la nueva ley.

Mirgor, que fabrica celulares para la marca surcoreana Samsung, tiene actualmente tres proyectos vinculados al FAMP: la construcción de un hotel cinco estrellas, que es el más avanzado; el desarrollo del puerto de Río Grande, con algunas demoras propias de este tipo de iniciativas; y un proyecto vinculado al sector de alimentos.

En tanto, BGH se asoció con la Fábrica Argentina de Productos Eléctricos S.A. y Solnik para la construcción de otro hotel de lujo.

El FAMP había comenzado a recibir iniciativas privadas fuera del subrégimen industrial a fines de 2024. Hasta septiembre de 2025, el comité ejecutivo tramitó 33 proyectos de desarrollo productivo, de los cuales dos ya habían sido aprobados y desembolsados —la compra de una aeronave y un hotel en Ushuaia— mientras que otros dos estaban en circuito de desembolso: la expansión de una cervecera y la ampliación de un local comercial.

Según la resolución 20/2026, más allá de la eliminación de los aportes al Fondo, las empresas que tengan proyectos aprobados deben cumplirlos hasta su finalización. De no hacerlo, deberán reintegrar al FAMP los montos retenidos más los intereses correspondientes.