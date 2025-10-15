Un avión de Aerolíneas tuvo una falla en un motor cuando despegaba y cerraron Aeroparque

Un avión de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a la ciudad de Córdoba tuvo una falla en uno de sus motores y perdió partes metálicas mientras realizaba el despegue, lo que afectó la pista de Aeroparque Jorge Newbery y llevó a las autoridades aeroportuarias a suspender las operaciones hasta que se despeje el asfalto. Debido al incidente, el Boeing 737-800 aterrizó de emergencia sin inconvenientes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza; en tanto otros vuelos debieron ser desviados.

Según pudo confirmar LA NACION por fuentes de la línea aérea de bandera, el vuelo AR1526 se dirigió a las 9.39 de este miércoles a la pista de Aeroparque para realizar la maniobra de despegue hacia la capital cordobesa. Mientras levantaba vuelo, el 737-800 matrícula LV-FSK presentó una falla en el motor izquierdo.

En ese marco, la tripulación siguió los procedimientos de seguridad establecidos y dirigió la aeronave al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde aterrizó de emergencia sin inconvenientes. Los 161 pasajeros bajaron del avión alrededor de la 10 y ya están aguardando en la puerta de embarque para subir a otro vuelo a Córdoba.

Por el incidente, las autoridades aeroportuarias suspendieron temporalmente las operaciones tanto de despegue como de aterrizaje por algunas horas mientras se verifica la pista y se controla que no hayan quedado partes metálicas del motor.

El Aeropuerto Internacional Jorge Newbery (AEP) suspendió temporalmente sus operaciones aéreas por tareas de inspección en la pista. — ANAC (@ANACargentina) October 15, 2025

Debido a esto, se desviaron varios vuelos hacia Ezeiza y Montevideo, Uruguay, por la congestión en el aire.

La falla

Desde Aerolíneas Argentinas confirmaron a este diario que se revisó la documentación interna y se verificó que el motor estaba en condiciones normales y tenía el mantenimiento adecuado. Además, el fabricante fue informado para que junto con el equipo técnico de la empresa se realice la inspección correspondiente y se pueda determinar el origen de la falla.

En cuanto al vuelo, el mismo se reprogramó para partir desde Ezeiza a las 13.30, operado por un Boeing 737-800.

“Aerolíneas Argentinas reafirma su compromiso con la seguridad y la capacitación continua de su personal, garantizando los más altos estándares y la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad operativa”, cierra el comunicado de la empresa al que accedió LA NACION.

Noticia en desarrollo