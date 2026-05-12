Millas a precios irrisorios: va a juicio el desarrollador informático que estafó a Aerolíneas Argentinas

La defensa de Juan Ignacio Veltri, el programador que hackeó el sistema de fidelización de Aerolíneas Argentinas y compró a precios irrisorios millones de millas que les permitieron a él y a más de un centenar de “clientes” y amigos volar por todo el mundo, pidió la nulidad del caso y se opuso al requerimiento de elevación a juicio presentado por el Ministerio Público Fiscal.

Pero fracasó en su pretensión: ambos planteos fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello, que declaró la clausura parcial del expediente y elevó la causa a la etapa de debate oral y público.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, Veltri, de 30 años, será juzgado por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 por el delito de fraude mediante la manipulación de un sistema informático, agravado por haber sido en perjuicio de la administración pública.

“Advierto que el requerimiento formulado por la parte acusadora se encuentra debidamente sustentado como para conformar una acusación inequívoca que permita garantizar la vigencia plena del derecho de defensa en juicio”, explicó el juez Casanello en una resolución firmada ayer.

El sospechoso fue detenido por la Policía Federal Argentina

Al presentar el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal Guillermo Marijuan, funcionario judicial que tuvo delegada la investigación, “expuso circunstanciadamente los hechos atribuidos al imputado, valoró los elementos de prueba que permitieron acreditarlos y, finalmente, calificó legalmente su conducta”, recordó el magistrado al clausurar la etapa de instrucción y elevar la causa a juicio.

Todo comenzo después de que, el 10 de enero de 2025, dos importantes autoridades de Aerolíneas Argentinas recibieran sendos correos electrónicos en los que una persona les informaba de una "vulnerabilidad“ en el sitio web de la empresa que podía generar pérdidas millonarias a la compañía. En el email no se explicaba cuál era la falla, pero el remitente sí prometía dar datos específicos. Antes de despedirse, les preguntó si había algún tipo de recompensa por dar aviso de la “debilidad” de la página de Internet.

Luego de entrevistarse de manera virtual con la persona que había mandado el mail, las autoridades de la empresa se presentaron ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), conducida por el fiscal general Horacio Azzolin.

El representante del Ministerio Público, tras reunir una serie de pruebas, presentó una denuncia por la posible “comisión de una maniobra defraudatoria vinculada con el programa de fidelización Aerolíneas Plus de Aerolíneas Argentinas”, según se desprende del expediente judicial.

El 17 de marzo pasado, un año, dos meses y siete días despues de aquel mail recibido por las autoridades de la aerolínea, el juez Casanello procesó con prisión preventiva por el delito de fraude informático a Veltri, la persona detrás de la estafa. Además, el magistado le trabó un embargo de 910 millones de pesos.

“Veltri era el titular de una cuenta del programa Aerolíneas Plus y adquirió, desce diciembre de 2023 hasta los inicios de 2025,16.595.000 millas, cantidad que excede cualquier parámetro de utilización normal. Y lo hizo en más de 165 transacciones diferentes y abonando un total de $205.680 pesos −con impuestos incluidos−, suma claramente inferior a los precios establecidos por la compañía. De esta manera,Veltri defraudó a Aerolíneas Argentinas por un monto equivalente 493.800 dólares", había explicado Casanello al dictar el procesamiento del sospechoso.

Juan Ignacio Veltri, el progamador que compró millas de Aerolíneas Argentinas a precios irrisorios Instagram

El desarrollador informático viajó por el mundo. Visitó Uruguay, México, Brasil, Estados Unidos y España, entre otros destinos. También viajó a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

Pero no solo compró millas a precios irrisorios para viajar él. También emitió tickets a nombre de otras personas. En algunos casos regaló los pasajes y en los otros vendió a diferentes valores.

“Con esa cantidad de millas Veltri hizo 201 reservas y emitió 419 tickets para 176 pasajeros distintos, además de haber canjeado múltiples pasajes a su nombre. Entre los destinos registrados se destacan algunos vuelos internacionales de alto valor económico, tales como Madrid, Roma, Miami, Cancún, entre otros. Estos datos reflejan que Veltri fue, además de autor, el principal beneficiado del esquema fraudulento descubierto", afirmó Casanello al procesar al imputado.

Según surge del expediente judicial, la defensa de Veltri, a cargo del abogado Rodrigo Iglesias, planteó la nulidad del requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal Marijiuan al entender que era “prematuro”, “con la instrucción inconclusa y sin haberse producido ni considerado la prueba ofrecida, lo que vulneraba, a su entender, el derecho de defensa y el debido proceso”. Como se dijo, Casanello rechazó la presentación.

En subsidio a la oposición del requerimiento de elevación a juicio, la defensa de Veltri pidió el sobreseimiento de su asistido.

“Con relación al pedido de sobreseimiento formulado por la defensa de manera subsidiaria, advierto que los argumentos esbozados por doctor Iglesias no logran conmover la hipótesis delictiva sostenida en el requerimiento de elevación a juicio, ni resultan novedosos. Nuevamente, sus fundamentos se circunscriben a sostener que la instrucción no se encuentra concluida por hallarse pendientes diversas medidas probatorias —entre ellas la producción de pericia informática, la obtención de informes a distintos organismos y la producción de prueba ofrecida por esa parte—, y a cuestionar la falta de consideración de la versión brindada por el imputado. Tal planteo no resulta idóneo para impedir el avance del proceso hacia la etapa de debate. El cuadro probatorio reunido hasta el momento se revela suficiente para sustentar, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, la imputación formulada y habilitar el avance del proceso hacia la instancia de juicio, sin que la eventual producción de nuevas medidas —que podrán ser introducidas y debatidas oportunamente— constituya un obstáculo para ello". explicó Casanello.