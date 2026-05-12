Qué harán las líneas aéreas durante las obras en el aeropuerto de Ezeiza

Aerolíneas Argentinas confirmó este martes que mantendrá su programación de vuelos internacionales durante las obras de remodelación previstas en la pista secundaria del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que se realizarán entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre.

La compañía informó que continuará operando sus vuelos regulares a Miami, Punta Cana, Cancún y Aruba sin cambios sustanciales. En tanto, las rutas a Roma y Madrid deberán realizar una escala técnica en Río de Janeiro para reabastecimiento de combustible mientras duren las restricciones operativas.

La empresa advirtió, sin embargo, que algunos horarios podrían sufrir modificaciones en función de las necesidades operativas y de coordinación aeroportuaria, por lo que recomendó a los pasajeros mantenerse atentos a eventuales cambios.

Días atrás, Iberia también había anticipado ajustes en su operación para sostener la continuidad de sus servicios durante ese período. La aerolínea española mantendrá dos vuelos diarios entre Buenos Aires y Madrid, operados con aeronaves Airbus A330-200, aunque incorporará una escala técnica en Montevideo en los vuelos de regreso hacia la capital española.

American Airlines, por su parte, también modificará parte de su programación. La compañía informó que suspenderá temporalmente su vuelo diario entre Buenos Aires y Dallas-Fort Worth y reducirá de tres a dos sus frecuencias diarias a Miami. El servicio diario a Nueva York continuará operativo.

Además, precisó que los vuelos que partan desde Ezeiza en aeronaves Boeing 777-300 deberán realizar una parada técnica en Montevideo para cargar combustible antes de continuar hacia los Estados Unidos. La medida alcanzará tanto al vuelo desde Nueva York como a una de las dos frecuencias diarias hacia Miami.

En contraste, cuatro aerolíneas internacionales dejarán de operar temporalmente en el país durante el período de obras: Delta Air Lines, United Airlines, Air Canada y Air Europa.

Las modificaciones en la programación aérea responden al plan de obras impulsado por Aeropuertos Argentina, concesionario de la terminal aérea, que contempla una inversión de US$110 millones. El proyecto prevé la rehabilitación de la pista secundaria 17-35 y trabajos sobre su intersección con la pista principal 11-29.

Durante las tareas, la operación aérea quedará limitada exclusivamente a la pista 11-29, cuya longitud operativa se reducirá de 3300 a 1850 metros.

Según Aeropuertos Argentina, una vez finalizadas las obras, Ezeiza podrá incrementar su capacidad operativa y ampliar el volumen de pasajeros. El plan de modernización se concentra principalmente en el denominado “lado aire” e incluye la construcción de la nueva plataforma Golf, con capacidad para siete aeronaves de fuselaje estrecho; la remodelación del sistema de balizamiento; la repavimentación de calles de rodaje; y nuevos módulos de mantenimiento.

El proyecto, desarrollado junto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), también incorpora mejoras vinculadas a la sustentabilidad, entre ellas una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa y un sistema de abastecimiento energético renovable para cinco posiciones operativas, en reemplazo de generadores diésel.

En el “lado tierra”, en tanto, se ampliará en 1200 metros cuadrados la terminal de arribos domésticos. La obra sumará cinco nuevas puertas de embarque —para alcanzar un total de 12— y 3500 metros cuadrados adicionales de área de preembarque, con nuevos espacios comerciales, una sala VIP y un sector destinado a niños.

Asimismo, se renovará la infraestructura tecnológica de la terminal mediante el recambio de más de 1700 equipos, entre ellos puestos de check-in, self check-in, self bag drop y sistemas de control preparados para operar con biometría.

Por último, Aeropuertos Argentina prevé finalizar la Terminal Única de Courier (TUC), de 12.000 metros cuadrados, y ampliar el área destinada a la exportación de productos perecederos, que pasará de 4500 a casi 7000 metros cuadrados. El proyecto se completará con una nueva conexión vial hacia la autopista Riccheri para mejorar la circulación interna.