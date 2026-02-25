Aeropuertos Argentina invertirá US$110 millones este año para ampliar la capacidad del aeropuerto de Ezeiza

En 2025, el sector aerocomercial argentino alcanzó un nuevo récord, con 50.646.921 pasajeros en todos los aeropuertos del país, en un contexto de expansión que en los últimos años más que duplicó el ritmo del PBI. Solo en el último año, la actividad creció 12% respecto de 2024.

En ese escenario, Aeropuertos Argentina —concesionaria de la mayor parte del sistema— anunció un plan de inversiones por US$110 millones para el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, la principal terminal del país en volumen de pasajeros.

Las obras estarán concentradas principalmente en el lado denominado “aire”. Se construirá la nueva plataforma Golf, que permitirá la operación y el estacionamiento de siete aeronaves narrow body (avión comercial de un solo pasillo), con posiciones de rampa dedicadas para acompañar el mayor nivel de actividad. Además, se rehabilitará la pista secundaria 17-35 y la intersección con la pista principal 11-29.

Eso le permitirá a la terminal absorber una mayor cantidad de vuelos, de manera que también se podrá ampliar la cantidad de personas que viajan desde y hacia la Argentina.

Como consecuencia de estos trabajos, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre la operación quedará restringida exclusivamente a la pista 11-29, que funcionará con una longitud reducida a 1850 metros, frente a los 3300 actuales. Esto obligará a las aerolíneas a readecuar su programación para los aviones de mayor porte.

Sebastián Villar Guarino, gerente general de Ezeiza, señaló que la empresa ya mantuvo reuniones con las compañías aéreas para coordinar la transición. “Hoy abrimos una mesa de trabajo con Aerolíneas Argentinas y pondremos a disposición otros aeropuertos del interior. En el caso de las firmas extranjeras, podrían incluso postergar el inicio de la temporada”, explicó.

También indicó que podría evaluarse una regulación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que habilite el uso de Aeroparque como alternativa, aunque hoy está limitado a aeronaves de fuselaje estrecho.

El plan, diseñado junto con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), incluye además la remodelación del anillo de balizamiento, la repavimentación del rodaje Alfa y la construcción de nuevos módulos de mantenimiento para la operación de rampa.

En materia de sustentabilidad, se inaugurará una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa que permitirá procesar el 100% del recurso utilizado en el aeropuerto y se incorporará un sistema de abastecimiento energético renovable para cinco posiciones, en reemplazo del suministro actual que realiza la empresa estatal Intercargo con generadores diésel.

Del lado “tierra”, se ampliará en 1200 metros cuadrados la terminal de arribos domésticos, que sumará cinco nuevas puertas de embarque —hasta totalizar 12— y 3500 metros cuadrados adicionales de área de preembarque, con una nueva sala VIP, locales gastronómicos y un espacio para niños.

Las salas VIP privadas de American Express, en Ezeiza, y de MasterCard en Guarulhos, Brasil , Fotos: Gentileza

También se renovará integralmente el sistema tecnológico de operación en terminal, con el recambio de más de 1700 equipos —entre puestos de check-in, self check-in, self bag drop, lectores y sistemas de control— preparados para operar con biometría.

Finalmente, en Aeropuertos Argentina Cargas se prevé concluir la Terminal Única de Courier (TUC), de 12.000 metros cuadrados, y ampliar el área de exportación de productos perecederos, que pasará de 4500 a casi 7.000 metros cuadrados con temperatura controlada. Las obras se complementarán con una nueva circulación hacia la autopista Riccheri para agilizar el tránsito interno de la terminal.