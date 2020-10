Impuestos. La recaudación fue mayor que la inflación por primera vez en el año

La recaudación aumentó 43,7% interanual en septiembre, lo que implica un alza en términos reales de 5,4%

Por primera vez en más de 18 meses, los ingresos del Estado volvieron a crecer en términos reales (descontada la inflación). La AFIP comunicó un aumento de la recaudación de 43,7% en septiembre, en comparación al mismo mes del año pasado, lo que implica un alza en términos reales de 5,4%, según consultoras privadas, que proyectan una suba de precios de 36% interanual. En total, los ingresos alcanzaron los $606.508,1 millones.

El incremento real, sin embargo, se dio porque la base de comparación del año pasado es muy baja, ya que, a partir de septiembre de 2019, el anterior gobierno le había quitado el IVA a 13 productos de la canasta básica.

"Se está empezando a comparar con un período del año pasado en el que hubo baja de la presión tributaria vía IVA, Ganancias y Aportes Personales. Este año, además, se le sumó el impuesto PAIS [que grava la compra de moneda extranjera] y subieron las alícuotas de derechos de exportación y Bienes Personales. Si se mira IVA, impuestos a los créditos y débitos y combustibles, los ingresos siguen siendo muy bajos", explica Gabriel Caamaño, director de la consultora Ledesma.

Juan Ignacio Paolicchi, economista del estudio EcoGo, coincidió en que "hay algunos efectos puntuales que explican en aumento real, pero el nivel de recaudación no es para festejar". "Si la brecha cambiaria y la inestabilidad financiera no mejoran, no hay mucho margen para que la actividad se siga recuperando y, en consecuencia, que la recaudación en términos reales siga subiendo. Los dos impuestos que son un proxy de la actividad, como IVA y el impuesto a cheque, están entre 10 y 15 puntos por debajo de la inflación, lo que muestra que la economía está lejos de recuperarse y de marcar un crecimiento con respecto al año pasado, que ya era bastante malo", comentó.

Según informó la AFIP, durante los primeros nueve meses del año, los ingresos tributarios superaron los $4,6 billones, con un incremento del 29,2% interanual.

"La caída en el nivel de actividad y las distintas medidas de política tributaria tendientes a aliviar la situación de los contribuyentes siguen siendo elementos relevantes para explicar el desempeño de los impuestos vinculados al mercado interno. El IVA marcó en septiembre un incremento del 22,8% en relación con el mismo mes del año pasado. Aunque expresa una caída en términos reales, el dato muestra la persistente desaceleración en el ritmo de contracción de los ingresos por este concepto con relación a los registros observados desde que inició la pandemia del Covid-19", explicaron en la AFIP.

Los ingresos correspondientes al IVA Impositivo ascendieron a $109.002,8 millones, un incremento del 20,2% con relación a los valores observados en septiembre de 2019. Por su parte, los ingresos generados por el IVA Aduanero contabilizaron $66.806,3 millones, un alza del 30,1% interanual.

Por el impuesto PAIS, que grava la compra de moneda extranjera, el Estado recaudó $20.858 millones y los ingresos acumulada durante los primeros nueve meses de vigencia asciende hasta los $110.469,1 millones.

Los ingresos por el Impuesto a las Ganancias ascendieron hasta $120.644,6 millones, un alza de 44,1% en relación con el mismo mes del año pasado.

Los ingresos tributarios por los impuestos vinculados al sistema de Seguridad Social -relacionados con el nivel de empleo y los salarios- alcanzaron los $124.220 millones, un aumento del 40,9% con relación al mismo mes de 2019. En detalle, los Aportes Personales ascendieron a $51.132 millones mientras que las Contribuciones Patronales recaudaron $71.450 millones, que representan aumentos interanuales del 57% y del 31,8%, respectivamente.

"La recaudación por los impuestos asociados al mercado de trabajo registró mejoras significativas en relación con los registros observados desde que inició la pandemia. No obstante, los ingresos por este concepto continúan condicionados por las medidas de política tributaria implementadas para amortiguar el impacto económico de la pandemia del coronavirus sobre el empleo y los ingresos salariales. Entre las herramientas implementadas se destacan la prórroga del componente SIPA de las contribuciones patronales y la reducción en la alícuota para algunos sectores beneficiados por el Programa ATP", dijeron en la AFIP.

La recaudación por derechos de Exportación (retenciones) alcanzó los $46.358,9 millones, lo que representa un alza de 44,2%; mientras que los derechos de Importación y Tasa Estadística recaudaron $19.785,6 millones, una variación nominal del 14,6% con relación al mismo período del 2019.

La recaudación por el impuesto sobre los Créditos y Débitos (al cheque) ascendió a $40.405,8 millones en septiembre, un 28,1% más que el mismo período del año anterior.

Los ingresos por el Impuesto sobre los Bienes Personales ascendieron hasta los $23.006,2 millones, un incremento del 1769,4% con relación al mismo periodo del año anterior. "La recaudación estuvo impulsada por mayores ingresos por facilidades de pago, así como los ingresos por saldos de las declaraciones juradas y anticipos residuales", comentaron en la agencia que dirige Mercedes Marcó del Pont.

Finalmente, por el impuesto sobre los Combustibles se generaron ingresos por $20.198,7 millones, lo que implica un aumento del 7,3%. "La recaudación se vio afectada por el menor dinamismo en el nivel de actividad asociado a las distintas medidas implementadas en el marco de la emergencia sanitaria", concluyeron en la AFIP.

