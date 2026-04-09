Ahorro de US$2500 millones: desde que asumió Milei, se eliminó un cargo público cada 18 minutos

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, se eliminó -en promedio- un empleo público cada 18 minutos. Con la política de aplicar la motosierra sobre los distintos organismos del Estado para sostener el superávit fiscal, una de las grandes banderas de La Libertad Avanza, hasta el momento significó un ahorro total de US$2505 millones.

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, el empleo público se recortó en unos 65.528 puestos de trabajo. Se trata de una rebaja del 13% del empleo público hasta el momento, de acuerdo con datos que publica mensualmente el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado basados en información propia.

El ritmo, sostenido y sin pausas —todos los meses hubo caídas respecto al mes anterior—, se puede leer de distintas maneras. Desde el 10 de diciembre del 2023 hasta el 28 de febrero último, el Estado se achicó por día en casi 81 cargos. Por hora, en 3,4. Y si se mide en minutos: cada 18 minutos desapareció un puesto de trabajo en la estructura del Estado nacional.

“Hasta febrero de 2026, la reducción de personal en el sector público generó un ahorro en sueldos de US$1252 millones. Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro total alcanzaría los US$2505 millones", destacó el informe oficial.

Todos los meses hubo recorte de dotación del personal estatal. Fuente: Nadin Argañaraz

Este mismo análisis es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mensualmente, aunque los datos discrepan ligeramente por una cuestión de metodología y fecha de cierre del relevamiento. En este caso, sale a relucir que se eliminaron 64.521 cargos, al pasar de 341.473 puestos de trabajo en diciembre de 2023 a 276.952 en febrero pasado. Solo en el segundo mes del año, la merma fue de 1737 cargos, un 0,6% menos que en enero.

La caída no fue pareja. La administración descentralizada —que incluye organismos como el Conicet, la Anses o el INTA— concentró el 34% de la reducción total, con 22.227 cargos menos, de acuerdo con un análisis que hizo Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Le siguieron las empresas y sociedades del Estado, con 21.458 cargos menos (33% del total), y la administración centralizada, con 15.513 puestos eliminados (24%).

Entre los organismos con mayor baja en valores absolutos, el Correo Oficial perdió 5333 empleados desde diciembre de 2023, Operadora Ferroviaria resignó 3746 y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) redujo su planta en 3267 personas. También recortaron fuerte el Conicet (2290), el Banco Nación (2148) y Aerolíneas Argentinas (1940).

“Si se analiza la intensidad de la reducción de cada una de las instituciones, dada la manera en que se registran los cargos, se obtiene que cuatro (entre las de mayor baja en el empleo) redujeron el 100%. Es decir que desaparecieron. Estas son el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario Sacpem y Agencia Nacional de Discapacidad (Andis)“, agregó Argañaraz.

Seguimos trabajando para bajar impuestos. VLLC! pic.twitter.com/Dzj80x45UQ — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 1, 2026

Aunque no dejaron de existir, hubo otras instituciones que tuvieron un fuerte recorte de su personal. En este universo se encuentran la Agencia de Publicidad del Estado, con una caída del 79% de su nómina; Casa de Moneda, con una baja del 49% de su nómina; y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), con una merma de planta del 48%.

En el otro extremo, las cuatro instituciones con menor reducción porcentual de cargos fueron para Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp) con una merma del 6%; el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (7%) y el Conicet (8%).

“Seguimos trabajando para bajar impuestos. VLLC [Viva La Libertad, Carajo]”, publicó en sus redes sociales el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El posteo, que se compartió a comienzos de abril, adjuntó la imagen de la reducción de puestos estatales en los últimos dos años y medio.

“A febrero de 2026, la gestión del Presidente Javier Milei ha logrado un ahorro significativo de US$2505 millones mediante la reducción de personal en el sector público. Esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública. La estrategia se profundizará con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial", cerró el informe oficial del Ministerio de Desregulación.