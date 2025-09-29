Alami 2025: cooperación y prevención para enfrentar los desafíos de la salud en la región

Con más de 2600 asistentes de 13 países, la semana pasada se celebró en el Centro de Convenciones de Buenos Aires una nueva edición del Congreso Internacional de Salud de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (Alami).

El encuentro, que regresó a la Argentina tras una década, tuvo como lema “La reestructuración de los sistemas de salud” y se desarrolló en el marco del 45° aniversario de la entidad que nuclea al sector privado y promueve la articulación con el sector público y organismos internacionales, y cubre a más de 200 millones de personas en la región.

La apertura estuvo a cargo de Cristian Mazza, presidente de Alami, quien destacó los avances de la institución y la vigencia de su misión original: fortalecer la cooperación regional en salud. “La salud no es solo un derecho humano esencial, también es un motor de la economía. Invertir en salud es invertir en crecimiento y equidad”, dijo, al tiempo que remarcó los problemas estructurales que persisten en la región: fragmentación, subfinanciamiento y falta de integración.

Entre los funcionarios presentes se destacaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el ministro porteño de Salud, Fernán Quirós; monseñor Alberto Bochatey, obispo auxiliar de La Plata, y la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Argentina, Eva Jané Llopis.

Con más de 2600 asistentes, se llevó a cabo un nuevo Congreso Internacional de Salud ALAMI (Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud), la entidad que agrupa al sector de la medicina privada de Latinoamérica y el Caribe

El ministro de Salud, Mario Lugones, no pudo estar presente, pero envió un mensaje grabado desde la Asamblea de Naciones Unidas, en el cual subrayó la necesidad de ordenar el gasto para mejorar los ingresos de los profesionales y la calidad de la atención. Quirós, en tanto, hizo hincapié en la importancia de la cooperación público-privada: “Necesitamos acercar el sistema de salud a la comunidad”.

La ministra de Salud de Paraguay, María Teresa Barán Wasilchuk, en tanto, destacó que “la salud depende de un trabajo conjunto entre sector público y privado” y remarcó el rol de la prevención para garantizar sostenibilidad.

El congreso abordó también los desafíos que plantean el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad financiera. El titular del PAMI, Esteban Leguizamón, recordó que cuatro de cada 10 afiliados tienen más de 75 años, lo que sube exponencialmente el gasto médico. Sabrina Juran, asesora de datos y dinámicas, dijo que el envejecimiento va a llevar a un cambio de las enfermedades y también los regímenes de discapacidad.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de justicia de la Nación

Una visión desde la diplomacia sobre esta temática la dio María Luz Melon, diplomática de la cancillería argentina, que opinó que si como sociedad no abordamos el envejecimiento, el tema se va a imponer.

La sostenibilidad de los sistemas fue otro de los ejes. Claudio Stivelman, superintendente de Servicios de Salud, destacó las reformas realizadas para mejorar la libre elección de los aportes y poner fin a subsidios ineficientes. “La innovación es clave, pero debemos definir cuánto estamos dispuestos a pagar por ella”, sostuvo.

El congreso también contó con un panel dedicado a los sistemas de salud de distintos países de la región, donde los representantes coincidieron en que el envejecimiento y la judicialización de la salud son los principales desafíos a futuro.

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina

Además, se debatió sobre salud digital, nutrición, judicialización y políticas sanitarias, con la participación de expertos regionales y referentes académicos.

El cierre estuvo a cargo de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, quien analizó la coyuntura económica argentina. Destacó los avances en la reducción de la inflación, la recuperación de reservas y el superávit fiscal alcanzado por primera vez en años. “La estabilidad económica nos da la posibilidad de estar más sanos”, señaló.

En su 45° aniversario, el Congreso Alami dejó en claro que los sistemas de salud de América Latina enfrentan desafíos comunes: garantizar la sostenibilidad financiera, integrar al sector público y privado, y responder a las nuevas demandas demográficas y tecnológicas. La apuesta, coincidieron los expositores, debe ser por más cooperación, innovación y prevención para construir sistemas de salud equitativos y resilientes.