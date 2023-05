Alejandro Werner, exfuncionario del FMI, apuntó contra Alberto Fernández: “No es el presidente que la sociedad argentina necesita”

escuchar

Un nuevo round. Después de que Cristina Kirchner sugiriera pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la medida que hubiera superávit comercial, el exdirector del FMI para el Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, lo definió como un “disparate”. El encendido intercambio entre la expresidenta y el exfuncionario del organismo multilateral escaló en las redes, y ahora se sumó en los medios de comunicación con críticas al gobierno de Alberto Fernández.

“Si lo piensas un poquito, pagar una deuda soberana solo sí tiene superávit comercial es equivalente a pagar un crédito hipotecario de una familia solo sí en el mes en curso tus gastos son menores que tus ingresos”, ejemplificó Werner, al referirse a la sugerencia de la vicepresidenta.

Y siguió: “Países que manejaron bien su macroeconomía hoy también tienen déficit comercial y tienen acceso a créditos para poder refinanciar los pagos que tienen que hacer por deudas anteriores, entonces el tema es manejar bien la macroeconomía”.

Según Werner, el país debe reestructurar otra vez su crédito con el Fondo. “No tiene cómo pagar”, señaló. “El Fondo Monetario Internacional está dispuesto, si la Argentina toma las medidas que básicamente se negociaron en el programa y que se están revisando actualmente, en reestructurar el crédito” , agregó el economista.

En este contexto, en diálogo con la periodista María O’Donnell en la radio Urbana Play, Werner fue consultado por el contexto desfavorable que trajo la sequía a la economía argentina. “Si tú te fijas, por ejemplo Colombia -en el año 2015- tuvo una caída en exportaciones de petróleo mucho peor que la que tuvo Argentina hoy por la sequía como porcentaje de su economía, y el ministro colombiano no andaba por el mundo pidiendo dólares sin ofrecer nada, sin ofrecer una postura de política relevante”, contrastó el exfuncionario del FMI.

“Hoy no vemos al presidente de Argentina hablándole a los argentinos diciéndoles producto de lo que ha pasado en Argentina tenemos que hacer A B y C. Eso es un estadista”, continuó Werner, y precisó: “Una persona que va por el mundo sin haberle ofrecido a su sociedad una propuesta de políticas públicas para hacerle frente a este fenómeno no es el presidente que la sociedad argentina necesita para este momento”.

En este sentido -después de considerar que el gradualismo de la administración de Mauricio Macri fue “una muy mala política”- Werner evaluó como “un problemón que este Gobierno no ha pensado en cómo llevar a cabo las políticas públicas para mejorar la situación”.

Frente a este análisis, O’Donnell consideró que “uno de los grandes problemas que hay en la Argentina es una deuda muy grande con el Fondo”.

Ofuscado por el planteo, Wener retrucó: “La Argentina ya reestructuró la deuda con el FMI y reestructuró la deuda con los privados”. “La Argentina hoy, de acuerdo al exministro [Martín Guzmán], a Alberto Fernández, al ministro [Sergio] Massa tiene una deuda sostenible”, siguió el economista, e insistió: “Lo que no le hace sostenible es que no tiene políticas públicas que permiten que los inversionistas vean para adelante y digan que este es un país que va a cumplir con lo que dice y que va a poder pagar”.

“Por el amor de Dios: la Argentina bajó el valor de la deuda, no le está pagando a los acreedores privados, con el Fondo reestructuró, ¿y todavía decimos que el problema de Argentina es la deuda?”, reprochó Werner, y reiteró: “El gobierno hace dos años dijo que el problema de la deuda estaba resuelto; el problema es la falta de políticas públicas en Argentina para lograr estabilidad, crecimiento, creación de empleos y bienestar de la población. Eso es lo que falta, no es el problema de la deuda, ese el diagnóstico erróneo que hizo este gobierno, pensar que solo reestructurando la deuda resolvía los problemas y que ellos no tenían que hacer nada más”.

Dolarización, ¿la solución?

Ante el público planteo de algunos candidatos de dolarizar la economía, Werner fue consultado por si se trataría de una estrategia viable para el país. “Creo que sería mejor para la República Argentina tratar de restablecer una moneda propia haciendo el trabajo de corregir los fundamentos macroeconómicos, de tener una perspectiva de crecimiento sensata estimulando la inversión del sector privado”. evaluó.

Y cerró: “Yo creo que la dolarización para una economía como Argentina para una del tamaño y la sofisticación de Argentina no es la solución y básicamente es una ilusión”.

