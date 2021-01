Los errores más comunes al guardar dólares en las casas

Dólar: hay más de US$247 mil millones fuera del sistema, ya sea en cajas de seguridad o "en el colchón". Crédito: Shutterstock

Una leyenda de la farándula argentina cuenta que una famosa cantante, en ese entonces en pareja con un galán de telenovelas, decidió hacer limpieza de freezer. Empezó a acomodar y, sin darse cuenta, tiró a la basura una bolsa que escondía los ahorros en dólares del artista. De más está decir que la relación se terminó. Y si bien el lugar más seguro para tenerlos es el banco, muchos argentinos tienen en sus casas un recoveco para guardar su "puchito" de dólares. Tal es así que, según el último informe de "Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa" del Indec, hay US$247.343 millones fuera del sistema, ya sea en cajas de seguridad o bajo el colchón.

Por eso, la pregunta es más que válida: ¿dónde guardar ese "puchito", ya sea que la tía le regaló al sobrino o que sobró de un viaje al exterior, para que esté protegido de la humedad, del exceso de calor y no se deteriore?

Dónde no esconder los dólares

Néstor Morena es consultor en la industria del transporte de caudales y trabajó 14 años en la empresa Brinks, por lo que toda su vida estuvo marcada por el resguardo del dinero. Consultado por el tema, asegura que los billetes de papel tienen tres enemigos. "La luz solar, la humedad y la temperatura. A la luz solar, obviamente, nadie los va a exponer. Ahora, sobre el segundo punto, los billetes deben estar en un ambiente que tenga entre 45 y 55% de humedad en promedio. Y, en lo que temperatura refiere, jamás por arriba de los 24° en forma permanente", detalló, en diálogo con LA NACIÓN.

Entonces surge la pregunta del millón (de dólares): ¿dónde no se deben guardar? Los lugares menos recomendados son sótanos (por la humedad) o altillos (muy calurosos). Y si alguien está pensando en copiar el método que usó Pablo Escobar en Colombia, Morena lo desestima desde el vamos: "Menos que menos enterrarlos".

También advierte otro error común: agrupar varios billetes y atarlos con una bandita elástica. "La gomita es de caucho, que con el tiempo se seca, queda adherido al billete y si se retira queda manchado", explica. ¿Entonces? La solución es usar bandas de papel autoadhesivas o, en su defecto, emplear la gomita elástica pero sobre una tira de papel, para que no tenga contacto directo con los billetes.

¿Y qué hay respecto del freezer, esa idea que se le ocurrió a aquel emblemático actor argentino? "Tiene que ser no frost porque lo que hace eso es que circule el aire dentro y así se evita la escarcha. Ese no frost tiene que funcionar perfecto. Y mucho cuidado con el proceso. Diría que, quien quiera hacerlo, primero debería probar con billetes viejos, fuera de circulación, y a las dos semanas comprobar qué sucedió. Yo la verdad no lo recomiendo", subraya Morena.

¿Cómo se guardan los dólares sin correr el peligro de dañarlos?

Algo es sabido: los dólares no estarán seguros en una casa como lo están el banco. Sin embargo, quien quiera tener un "puchito" en su hogar, lejos de los peligros del ambiente -párrafo aparte para la inseguridad- deberá seguir un procedimiento que requiere un poco de manualidades.

Según explica Morena, lo ideal es "no armar pilas de 100", sino de menos billetes; luego ponerles tiras autoadhesivas de papel; envolverlos en papel de aluminio; y poner todo eso en una bolsa hermética, de las que sirven para guardar la comida. Para más seguridad, recomienda poner dentro "piedritas disecantes", que absorben la humedad.

"Es muy importante controlar el lugar elegido en la casa. Se recomienda que cada seis meses se chequee cómo están los billetes y, si hay olor a humedad, hay que airear y buscar un nuevo sitio", comenta.

¿Qué hacer con los billetes rotos?

Un dolor de cabeza sería ir a revisar el escondite y encontrar un billete dañado. ¿Se puede hacer algo al respecto? ¿El banco cambia dólares en mal estado?"Lo más común que se ve son roturas, manchas o rayones de lapicera", enumera Morena.

"En EEUU, a los dólares dañados te los cambian 1 a 1 en la medida que esté el 50% del billete", explica y, a continuación, advierte qué sucede en la Argentina. "Acá esto no es así, porque el billete deteriorado tiene que re exportarse a Estados Unidos y eso tiene un costo, porque hay que contratar un camión de caudales, etc. Entonces, dependiendo del cliente y del daño, el banco puede hacer dos cosas: no tomar el billete o cobrar un costo por los gastos de reposición", finaliza.