Alerta y reclamos del sector privado por cambios en la segunda línea del Gobierno

Si bien la mayoría de los empresarios coincide en que hay que ver qué es lo que hace, más allá de sus declaraciones, la intención del nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de revisar el margen de ganancia de las compañías alertó a los referentes de distintas firmas. Desde el supermercadismo dicen que sus estructuras comerciales están al límite, mientras que productores de alimentos señalan que no es posible seguir trabajando con los actuales márgenes negativos por la suba de los commodities agrícolas.

Además, apuntan que sacar una foto de las ganancias de cualquier sector puede ser peligroso sin tener en cuenta la película.

Consultado por las declaraciones del secretario, Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), dijo que van a gestionar una audiencia con él y que es imprudente hacer un análisis de sus dichos porque no tienen datos concretos de cuál va a ser su perfil en la cartera. Más allá de esto, agregó que los supermercados están “intentando subsistir sosteniendo una estructura de costos cada vez más pesada y difícil de mantener”.

Un productor de alimentos que pidió no ser citado dio un panorama similar de ese sector. Según el hombre de negocios, hay un atraso de los precios de algunos productos de, como mínimo, un 30% por la suba de los commodities agrícolas (trigo, maíz, girasol) respecto de los aumentos autorizados, que hace “imposible seguir trabajando con los actuales márgenes negativos”.

Por su parte, el presidente de Aluar-Fate, Javier Madanes Quintanilla, dijo que hablar del margen de rentabilidad de las empresas es entrar en un terreno confuso. “¿Se va a hacer una foto de un determinado sector o se va a analizar cómo ha funcionado durante un período? Si se hace una revisión de tres o cuatro años es un trabajo prudente que puede aportar a ambas partes. Ahora, si es la foto es un concepto peligroso porque puede mostrar una realidad muy distorsiva”, explicó.

En tanto, el creador de Nordelta, Eduardo Costantini, consideró que es una “intención poco práctica, de muy difícil instrumentación”. “Hay otra alternativa mucho más eficaz y menos intervencionista, que es el impuesto a las ganancias a las empresas y a las personas, que ya se inventó hace 90 años”, completó.

“A Feletti lo conocemos como un funcionario criterioso y sabemos cuál es su línea de pensamiento, que es respetable. Lo que hace ruido es que hablar del margen de ganancia es meterse con las empresas ¿Por qué no revisan lo que perdemos en cargas tributarias y laborales y los costos por logística por el deterioro de las rutas y las vías férreas? ¿Por qué no revisan cuando un sindicato patotero nos bloquea las empresas, no nos deja trabajar y el gobierno y la justicia no nos protegen? Lo que queremos como sector privado es que nos vaya bien a todos los argentinos”, agregó Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

En cuanto a los controles de precios, Grinman dijo que no funcionaron jamás y que lo que el empresario quiere es una alta rotación: “No apunta a un margen exorbitante, sino más que nada a la rotación, sobre todo en nuestro sector, y no somos formadores de precios”.

Por último, Madanes Quintanilla hizo hincapié en la dificultad adicional que representa el actual contexto, con dificultades para adquirir insumos importados para producir. “Hoy el Banco Central no te da divisas para importar insumos, esencialmente en esos que no podés operar a crédito a plazo, con lo cual una modalidad de seguimiento de precios con falta de insumos y falta de mercadería por esta situación externa al productor lo termina de complicar. Si no voy a poder producir, ¿cómo manejo la oferta? ¿Estoy obligado a entregar la mercadería de forma inmediata ante el requerimiento de cualquier comprador? Porque, cuando hay sensación de falta de productos, hay una avalancha de compradores que entienden que pueden faltar en el corto o mediano plazo”, cerró.