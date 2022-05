Alertan por el desabastecimiento de gasoil en plena cosecha y por la disparada de los precios

SANTA FE.- La falta de gasoil “es dramática” para transportistas y productores en plena campaña granaria. El problema, calificaron, “es grave” en provincias del nordeste argentino, donde prácticamente no puede conseguirse ese combustible. Pero no sólo preocupa la escasez, sino también el precio al que se está cobrando el litro.

Si se logra que un estacionero venda gasoil, hoy se puede conseguir sólo un máximo hasta 100 litros, por el que se debe abonar entre $190 y $200 el litro. Los transportistas conducen unidades que cargan hasta entre 600 y 1000 litros.

Un relevamiento de LA NACION de las últimas horas indicó que, en el caso del norte santafecino y sur chaqueño, los transportistas y productores no quieren resignarse a ir pueblo por pueblo mendigando gasoil para poder continuar viaje, especialmente hacia el sur santafecino, donde funcionan los complejos oleaginosos más importantes de la Argentina.

“Desde Corrientes, pasando por el Chaco y arribando al norte de Santa Fe, hasta hace unos pocos días no había gasoil. Este lunes comenzó a cambiar un poco el panorama. Pero, en mi caso, cuando tenía que ir a Rosario, para llegar a destino tuve que pedirle gasoil a un amigo”, dijo el miembro de la Sociedad Rural de Reconquista, Juan Capózzolo.

“En muchos puntos de estas provincias no hay [gasoil] para completar un tanque. En algún momento, en Reconquista, hubo filas de camiones de hasta diez cuadras esperando poder cargar algo para seguir. En muchos lugares te cargan una cuota, que en el mejor de los casos llega a 100 litros por camión. Con eso te arriesgás a seguir, pero no sabés si vas a poder llegar a los puertos del Gran Rosario. Y qué ocurre si no conseguís en el trayecto. Tenés que estacionar el camión al costado de la ruta y esperar que alguien te ayude”, añadió el productor agropecuario.

“El mayor problema lo tienen los propietarios de las denominadas estaciones blancas, es decir que no pertenecen a ninguna marca de las conocidas. Como compran combustible en el canal mayorista, pagan caro y entonces tienen que vender caro. En esta zona [norte de Santa Fe] cuando se consigue gasoil hay que pagar $190 el litro promedio. Lo peor es que con un camión cisterna no se alcanza a satisfacer semejante demanda. Así como llega el gasoil en pocas horas se termina”, subrayó Capózzolo.

Los transportistas

El otro gran drama lo advirtieron los transportistas. “No salgo porque no tengo gasoil y no se consigue. El panorama es peor si tengo que ir al norte, donde no solo no hay, sino si se consigue algo para continuar el viaje hay que pagar cerca de $200 el litro. El tema es que la tarifa ya está pautada por lo que quiere decir que ese precio no estaba explicado en la tarifa”, indicó un transportista que evitó identificarse ante el temor de que luego los estacioneros no le vendan.

Jorge Mercau, presidente de la Sociedad Rural de Tostado, cabecera del departamento 9 de Julio, extremo Noroeste de Santa Fe, casi en el límite con Santiago del Estero, sostuvo que “en los últimos 20 días la situación está complicada. Acá, la cosecha de soja ya terminó, pero nos preocupa mucho la cosecha de maíz y después, la siembra de trigo si es que llueve”.

Amplió su mirada sobre el tema e indicó: “La escasez de gasoil es en todo el país. Acá siguen las mismas reglas. Es verdad que nos fuimos arreglando gracias a que las estaciones de servicio cuando recibían nos vendía, algo que ahora cambió porque no reciben ni una gota de gasoil”, remarcó.

El santafecino Mariano Boz, integrante de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni), explicó que “siempre tuvimos desde las petroleras metas de ventas en las que se establecían objetivos a vender. El que los pasaba recibía alguna bonificación extra. Desde un tiempo a esta parte ya no estamos teniendo más metas, lo que estamos teniendo son cupos por productos, donde nos establecen la cantidad máxima de combustible que podríamos vender para el mes en cuestión. Estamos teniendo un problema de oferta y a fin de mes la mayoría de las estaciones de servicio ya hemos agotado el cupo. Se empieza a registrar el faltante. En el interior de la provincia es una situación dramática”, señaló.

Asimismo, diferenció entre los canales de comercialización de combustibles para el sector minoristas, que son las estaciones de servicios, y el canal mayorista, que nutre al campo o al transporte de carga: “Este canal mayorista tiene producto, lo que pasa que el precio del canal mayorista tiene que ver con el precio internacional del combustible. En el canal mayorista, el gasoil se consigue a un precio de $185 o $190 y en cualquier estación de la ciudad de Santa Fe, el precio del gasoil está cerca de $130. Cuando vemos esa diferencia de precio el que consume canal mayorista busca la manera de obtenerlo a través del canal minorista y eso hace que las estaciones no tengamos producto”, sostuvo.

La vuelta de los cupos

Finalmente, Boz advirtió que, si el Gobierno “no se sienta con las petroleras y trata de sincerar el precio”, la solución cercana será esperar al primero de junio para “volver a tener cupo”.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) expresó la profunda angustia, preocupación y frustración que genera en el sector la falta de acceso a los combustibles, así como la discrecionalidad que se verifica en los precios, cuando se accede al mismo. Los presidentes de 31 de las 43 Cámaras que nuclean a 4400 empresas de transporte abordaron la crítica situación que afecta al país, y de modo particular a las provincias del norte.

“Entendemos que no es un problema fácil de resolver, en el que hay muchas variables a tener en cuenta, empezando por la guerra en Ucrania, pero como empresarios tenemos que pagar los sueldos y afrontar los crecientes gastos de nuestra actividad en medio de un contexto de absoluta incertidumbre respecto del acceso y las condiciones económicas en las que lo hacemos a un insumo clave, como es el combustible”, dijo Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac.

Finalmente, una encuesta realizada por esa federación reveló que solo uno de cada tres transportistas puede cargar combustible sin restricciones, cupos ni sobreprecios.