Alfonso Prat-Gay: "La gestión de la deuda es el mejor ejemplo del no plan"

Alfonso Prat-Gay habló sobre las medidas del Gobierno

22 de julio de 2020 • 13:42

"La deuda es el mejor ejemplo de no plan", explicó el exministro de Economía Alfonso Prat-Gay, en el programa Terapia de Noticias, que se emite por LN+. En esa exposición, el expresidente del Banco Central dio su visión sobre la crisis económica del país, la estrategia por la negociación de la deuda y las medidas que está tomando el Gobierno. "(Martín) Guzmán estuvo siete meses negociando para llegar a un punto de partida que es casi peor que en el inicio", declaró.

El exministro de Mauricio Macri hizo énfasis en que la negociación de la deuda tendría que haber sido "exactamente al revés" de lo que fue. Opinó que los acreedores vieron la oportunidad en seguir esperando, ya que el Gobierno seguía ofreciendo cada vez más. Para él, lo sucedido ayer fue una mala noticia ya que uno de los grupos que había aceptado la última oferta terminó por rechazarla.

"Lo vimos al presidente, en los últimos días, ufanándose de esta condición de no tener un plan", dijo. Consideró que la negociación es un paso necesario pero no suficiente para salir adelante y habló de la importancia de un programa económico y mensajes claros en estos momentos de crisis e incertidumbre. "Congelar tarifas durante la emergencia es entendible, ahora tener una política de largo plazo de no tocar las tarifas no es sostenible y no es creíble", finalizó.

En diálogo con Francisco Olivera, Prat-Gay afirmó que "todo el mensaje de política exterior es muy contradictorio" y que eso "va a repercutir sobre todo en la negociación con el Fondo Monetario donde Estados Unidos es uno de los principales accionistas".

"Es la tercera pata de este triángulo. El FMI está jugando su partido dejando que Argentina se pelee primero con los acreedores y después entrará en juego", agregó.

Consecuencias económicas

A la hora de hablar de las consecuencias de la pandemia de Covid-19 Prat-Gay aseguró que la cuarentena fue "lo que destrozó la economía". "No es solamente en Argentina, es en todos los países que se apresuraron a tomar una decisión donde básicamente no buscaron el equilibrio. Había mejores maneras de cuidar la salud sin destrozar la economía", dijo.

Con respecto a la emisión de pesos, aseguró que "una vez que la economía empiece a normalizarse eso se tendría que equilibrar" y cuestionó si esta medida fue o no la adecuada para responder a la emergencia. "En estos momentos mi preocupación viene mucho más por el lado del empleo, por el lado del salario real, por el lado de la actividad económica", dijo.

A su vez, se mostró a favor del diálogo entre la CGT y los empresarios, pero consideró que también es necesario que exista uno entre los partidos de la oposición. "Hay que dar siempre la posibilidad de que el otro tenga algo para aportar porque es muy grave la situación en la que estamos", dijo.

Prat-Gay hizo mención también al caso de Edesur y aseguró que "romper esos contratos nos ha salido carísimo en la historia". "El primer año el Gobierno de Macri nos tocó pagar buena parte de lo que se venía acumulando. Es muy fácil para el demagogo que dice bueno les regalo las tarifas pero después varios gobiernos más adelante hay que pagar esa factura", dijo.

El economista declaró nunca haberse ido de la política y marcó que en la Argentina es necesario una oposición firme. "En este momento no hay un líder. Lo más importante que el liderazgo hoy, es la unidad", concluyó.