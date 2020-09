El exministro de Economía participó de una entrevista en Odisea Argentina, el programa conducido por Carlos Pagni, en LN+ 33:16

El exministro de Economía Alfonso Prat Gay conversó esta noche con Carlos Pagni sobre la actualidad y el futuro de la economía argentina; el rol de la oposición y la pérdida de confianza en el Gobierno, traslas últimas medidas del gobierno de Alberto Fernández."El Gobierno perdió casi por completo la credibilidad", sostuvo.

El exfuncionario criticó los resultados en materia sanitaria del Gobierno y los calificó de negativos, además de que provocaron un costo económico alto. "Una caída estrepitosa de la actividad; una dificultad inmensa del Gobierno de compensar a aquellos que les dijo 'quedate en tu casa'. Y en ese marco, la pérdida absoluta de confianza. Lo que define este momento económico es que el Gobierno ha perdido casi por completo la credibilidad", señaló Prat Gay.

En esta línea, consideró que la credibilidad es algo posible de recuperar, pero advirtió que en el Gobierno debe haber una reflexión. "Es poco habitual un Gobierno tan nuevo que sea tan poco creíble", dijo. Y continuó: "Medidas como la de la semana pasada de reforzar el cepo son medidas defensivas, que cuando aparecen pertenecen a gobiernos que están tratando de aguantar y no a los funcionarios a quienes les faltan tres cuartas partes de su mandato. Si las autoridades económicas no son creíbles, en gran medida es porque el Poder Ejecutivo no lo está haciendo. Alberto Fernández dice una cosa y después a los dos días dice todo lo contrario".

Para el exministro,los movimientos de Cristina Kirchner en torno a las instituciones judiciales se deben al contexto económico. Según analizó, la vicepresidenta se está adelantando. "Cristina está viendo en el deterioro económico, el deterioro político de la coalición que nos gobierna. Se adelanta a lo que puede ser un mal resultado en las elecciones del año que viene y necesita imperiosamente avanzar ahora", observó.

"En estos momentos la mala política en términos de los ataques institucionales a instituciones tan sagradas como la independencia del Poder Judicial y el propio federalismo evidentemente lesionan aún más la economía, porque la economía funciona con una serie de reglas en torno a las cuales los distintos jugadores montan sus expectativas. Si las reglas más consagradas pueden modificarse, entonces todo puede modificarse. Eso es lo que estamos viendo en esta semana con la reacción de los mercados a lo que el ministro Guzmán esperaba que fuera la paz cambiaria", analizó Prat Gay.

