El economista Diego Giacomini estuvo presente en el programa Comunidad de Negocios y habló sobre la economía del país. En diálogo con José del Rio, describió al cepo como una medida "violenta e inmoral".

Habló de que el país solo tuvo moneda con el patrón oro y, a finales de los noventa, con la convertibilidad. "Para que el dinero no sea papel pintado tiene que tener el respaldo de lo que la gente quiere", dijo el autor del libro Papel Pintado, en el que comparte sus ideas sobre la historia de la moneda argentina y la política cambiaria del país.

"Estos diez meses de Alberto Fernández son los mejor que el Gobierno va a poder brindarnos en materia de estabilidad de dólar y estabilidad de precios e inflación", explicó y agregó que este cepo "no llega a diciembre de 2023". Para Giacomini, o lo liberan del todo o lo endurecen aún más.

-¿Qué tiene que ver tu libro con lo que está pasando estos días?

-Papel pintado es lo que quieren obligarnos a que tengamos. El cepo es inmoral, es una medida violenta de los burócratas del Estado que tratan de impedir que nos protejamos de ellos. Quieren que nos quedemos con los pesos que ellos emiten, que es el papel pintado, y con eso nos cobran un impuesto inflacionario que es un impuesto no legislado. Con eso distribuyen riqueza e ingresos desde el sector privado hacia ellos en el sector público. Es inmoral por eso y porque, además, te dicen qué tenés que hacer con tu plata. Que te digan que no podes comprar dólares es como que te digan que con el fruto de tu trabajo no podes irte de vacaciones, comprarte zapatos o pantalones. Es inmoral. Uno ahorra para consumir en el futuro, uno no ahorra en pesos porque sabe que la casta política te cobra impuesto inflacionario y en el futuro vas a poder consumir mucho menos y tu nivel de vida se va a caer como un piano.

-¿Hace cuánto la Argentina no tiene moneda?

-La Argentina dejó de tener moneda con la fundación del Banco Central en 1935. La Argentina tuvo moneda dos veces. A finales del siglo XIX, con patrón oro, y en los noventa con la convertibilidad, porque no era papel pintado. Para que el dinero no sea papel pintado el dinero tiene que tener el respaldo de lo que la gente quiere: en el siglo XIX era oro y en el siglo XX fueron dólares. ¿Por qué es inmoral? Tu ahorro se cae como un piano cuando te dicen que no podes ahorrar en dólares. Eso implica que a futuro tu poder de consumo y tu nivel de vida van a caer. La inmoralidad no termina ahí. Te dice: "los dólares son para mí, para los usos que yo dictamino y se los doy a quienes a mí me parezca". Sigue la inmoralidad cuando dice que el problema de que no haya dólares es porque no los traemos. Al que trae los dólares, a un sojero, le paga los dólares redondeado a $50 en lugar de $150, un tercio, también lo estafa.

-La frase "el dólar paralelo no genera inflación", ¿es verdad?

-Es mentira. Estos diez meses de Alberto Fernández son los mejor que el Gobierno va a poder brindarnos en materia de estabilidad de dólar y estabilidad de precios e inflación si sigue por esta senda de acá al final del mandato. ¿Qué es el cepo? El cepo genera que te paguen un tercio los dólares y que haya menos dólares. Cuando no te dejan ahorrar, quieren licuar y quieren cobrarte más impuesto inflacionario, vas a querer más dólares. Hay menos oferta y más demanda. La economía es como un colchón. Si vos apretás el colchón de un lado, del otro se levanta. Si hay exceso de demanda en el mercado cambiario hay exceso de oferta en todos los otros mercados. En el mercado monetario hay exceso de oferta es la aceleración de la inflación. En el mercado de bienes y servicios es caída del nivel de actividad. En el mercado laboral hay más destrucción de empleo, más desempleo y peores salarios. En consecuencia hay más pobreza e indigencia. Este cepo va a generar que el Gobierno de Alberto Fernández que ya emitió un montón este año, le quede este año lo mismo que ya emitió. Y promete emitir un montón en 2021, esto asegura una tendencia creciente de la inflación. Tarda entre 12 y 18 meses en impactar. Si emite un montón en 2020 y en 2021 esto asegura que, si no hay un cambio drástico de rumbo, va haber más aumento del dólar, más inflación y más caída del PBI per cápita que en el gobierno de Macri.

-¿Qué opinás al respecto del engranaje que hay en términos políticos y económicos y sobre las opiniones divididas dentro del Gobierno sobre los nuevos controles?

-Cuando Macri puso el cepo, yo dije que este cepo va a ser mucho peor que el anterior. El cepo fue tan malo que logró algo impensado: que Mauricio Macri fuera presidente. Ganó las elecciones porque el cepo, durante cuatro años, generó resultados paupérrimos. Ese cepo aguantó cuatro años y llegó con la lengua fuera porque perdió 26.000 millones de dólares en el camino. Hoy las reservas de verdad del Banco Central son 3900 millones. Este cepo, así como está, no llega a diciembre de 2023. Hay dos opciones: que en el medio del camino liberen todo o que lo endurezcan cada vez más.

