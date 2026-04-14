La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer el calendario completo de pagos para abril, donde detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 5 cobran el viernes 17 de abril si perciben los haberes mínimos. Por su parte, las jubilaciones que superan la mínima se distribuyen el martes 28 de abril.

En abril, los jubilados y pensionados reciben un aumento del 2,90% (Pixabay/@congerdesign) (Pixabay/@congerdesign)

Este mes, los jubilados perciben un incremento del 2,90% en sus haberes, en línea con la inflación registrada en febrero, que fue del 2,9%. A la liquidación mensual se suma el bono extraordinario de $70.000, según el caso.

Anses: cuándo cobro la jubilación de abril si mi DNI termina en 5

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos: 17 de abril.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: 28 de abril.

Pensiones No Contributivas: 14 de abril.

Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses.

Cuánto cobran los jubilados en abril 2026

El monto exacto de las jubilaciones de abril 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en abril, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $380.319,31 $70.000 $450.319,31 Jubilación máxima $2.559.188,81 - $2.559.188,81 PUAM $304.255,44 $70.000 $374.255,44 PNC (Invalidez/Vejez) $266.223,52 $70.000 $336.223,52

Cómo se distribuye el bono previsional en abril 2026

El bono extraordinario es de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo, Pensiones No Contributivas o PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $450.319,31.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en abril 2026

Las fechas de pago de las jubilaciones y pensiones en abril 2026 Anses

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaración jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.