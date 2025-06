Argentina dividida: un informe asegura que el 50% de la población no llega a fin de mes

Según un relevamiento de la consultora Moiguer, existe una marcada división en el consumo y la capacidad económica de los hogares argentinos. El informe destaca la existencia de un “consumo dual”, donde una parte de la población experimenta un aumento en ciertos rubros, mientras que otra enfrenta dificultades para recuperarse económicamente.

Informe Argentina pesificada vs Argentina dolarizada

La mitad del país, con dificultades para llegar a fin de mes

El estudio de Moiguer revela que el 50% de los encuestados manifiesta tener dificultades para llegar a fin de mes. Esta situación se agudiza en los sectores de menores ingresos, donde más del 60% de los hogares enfrenta esta problemática.

En contraste, un 23% de los argentinos declara tener la capacidad de comprar dólares, lo que evidencia una disparidad en la capacidad de ahorro y el acceso a divisas.

Recorte de gastos: el 30% los resigna para pagar los servicios básicos

Ante la presión económica, el 30% de los hogares argentinos reconoce que debe resignar gastos para poder pagar los servicios básicos. Esta situación se agudiza en la clase baja, donde el 45% de los hogares debe recurrir a esta medida.

Según las conclusiones obtenidas por Moiguer, solo el 12% de la clase alta se ve obligado a recortar gastos para afrontar el pago de servicios, lo que refleja una mayor capacidad económica para hacer frente a los incrementos tarifarios.

Consumir afuera, un privilegio para pocos

El informe también analiza el fenómeno del consumo en el exterior, que experimentó un auge en los últimos meses. En estos casos, solo el 11% de los argentinos declara realizar compras afuera del país, lo que evidencia que esta práctica está reservada para un sector minoritario de la población.

La disparidad se acentúa al analizar el consumo por clase social:

Clase media alta: el 48% compra dólares.

Clase baja: el 11% compra dólares.

El consumo masivo: una recuperación desigual

El consumo masivo no experimenta una recuperación homogénea en todos los sectores. En particular, las clases más bajas no logran repuntar en el consumo, lo que se refleja en la caída de ventas en supermercados, principalmente del conurbano bonaerense.

En contraste, el e-commerce experimenta un crecimiento superior al 11%, lo que evidencia un cambio en los hábitos de consumo y una mayor adopción de plataformas online.