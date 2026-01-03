Arte y real estate, una tendencia en alza

La fórmula de arte + desarrollo inmobiliario pasó de tendencia internacional a ser un factor dinamizador del mercado argentino. La campana de largada la dio Jorge Pérez hace décadas, el cubano nacido en Buenos Aires y developer número uno de Miami, cuando decidió sumar arte al metro cuadrado. Una estrategia que no solo lo convirtió en el desarrollador estrella de la Florida sino, especialmente, en un destacado y valorado coleccionista. Y, ya se sabe, invertir en arte suma prestigio. La estrategia virtuosa le permitió batir récords de ventas y el cubano casado con la bella Darlene no paró de levantar torres. Obras de Botero, Eugenio Cuttica, Marie Orensanz reinaron en los lobbies de los edificios y se multiplicaron las fachadas de torres pintadas por artistas como Fabián Burgos, en Brickell, la nueva Manhattan.

En línea con esta alianza entre arte y m2, Jorge Pérez invirtió millones de dólares y le puso su nombre al museo de Miami PAMM (Perez Art Miami Museum), diseñado por los suizos Herzog & DeMeuron, que alberga una colección de arte moderno y contemporáneo, cerca de 2500 obras, con acento en arte latinoamericano y del Caribe, especialmente cubano. Además, los Pérez tienen una estupenda colección en su mansión de Coral Gables con amarra propia, y otra en Allapattah, muy disruptiva, llamada El Espacio23. Allapattah era una zona marginal de depósitos fabriles que en poco tiempo recibió los beneficios de la gentrificación por el arte.

Jorge Pérez invirtió millones de dólares y le puso su nombre al museo de Miami PAMM (Perez Art Miami Museum), Gentileza Pinta

En la misma línea, Eduardo Costantini sumó dos esculturas de Jeff Koons a Oceana, su exitoso proyecto frente al Carpaccio de Bal Harbour. Una de las ellas, Ballerina, se vio en la explanada de Malba, el museo fundado por Eduardo Costantini en 2001. En 2016, Jeff Koons viajó a Buenos Aires para inaugurar Ballerina, cuando era el artista contemporáneo más cotizado del planeta. Visionario y enamorado del arte, Costantini instaló un site specific de Carolina Antich en la nueva Torre Huergo, el último proyecto urbano del coleccionista y financista que acaba de dar el gran paso con la compra de la Colección Daros de arte latinoamericano. Creada por la familia Schmidheiny, magnates suizos que tuvieron que enfrentar serios problemas con la justicia por el uso de un material de efectos cancerígenos como asbesto en un producto constructivo.

La colección Daros guiada por Hans Michael Herzog está considerada la más importante de arte latinoamericano contemporáneo. Son 1233 obras de valor emblemático que serán el eje de la celebración de los 25 años de Malba. Con 3000 obras en su acervo proyecta ampliar el edificio de Figueroa Alcorta bajo la vecina Plaza Perú.

El punto más alto de esta alianza de arte más desarrollo inmobiliario fue la creación de Malba Puertos, en Escobar, un ancla para potenciales compradores de terrenos en Puertos y para un nuevo público que comienza a vivir su idilio con el arte contemporáneo. Más de 200.000 visitantes en lo que va del año confirman el acierto de una apuesta atractiva orientada a audiencias jóvenes, con una agenda de arte de altísimo nivel curada por Alejandra Aguado.

En otro terreno de acción, el arquitecto-empresario Gerardo Azcuy y Sol Juárez White, con el know how del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y la mirada experta de su directora Victoria Noorthoorn, crearon el Premio Azcuy, orientado a artistas contemporáneos para que diseñen, imaginen y concreten una obra destinada a los espacios comunes de los edificios de la empresa en Caballito. El primer ganador fue Diego Bianchi y el último Osías Yanov, artistas que marcan el nivel y la proyección de la convocatoria. En 2025 celebró su séptima edición con un premio de US$10.000 más los costos de producción, más un premio estímulo de US$1500 para los cinco finalistas.

La historia continúa en Salta con la inauguración de la segunda edición de FAS (Feria de Arte Salta). Con gestión privada y una ambiciosa visión de crecimiento, instaló las obras de 200 artistas de 33 galerías en unidades a estrenar de dos y tres ambientes. Con vista a los cerros en la zona llama San Lorenzo Chico, los departamentos fueron construidos en tiempos récord por Proyecto Norte, una empresa familiar nacida del Estudio Beccar Varela. Las viviendas cero kilómetro están destinadas a clientes nómades, profesionales atraídos por programas asociados al desarrollo de la minería, la investigación del suelo y la imparable revolución digital que está cambiando el perfil de la provincia.

Una nueva Salta que genera cientos de puestos de trabajo apuesta al arte contemporáneo y con FAS ha creado un espacio de convergencia y visibilidad para artistas notables que viven y trabajan en Tilcara, Amaicha, La Aguada, Cachi, Cafayate y los valles. La feria es una incubadora de ideas donde prevalece y gana la recuperación de técnicas creativas ancestrales en maridaje con lo más audaz de la producción actual. En este tablero, la fórmula arte más metro cuadrado resulta un upgrade en la calidad de la oferta y un imán para compradores aspiracionales.

Córdoba tiene su propio formato con la feria Capital que se desarrolla en las entrañas de la torre del Distrito Capitalinas y se presenta como un programa orientado al arte latinoamericano, con una cuidada selección de galerías a cargo de las curadoras Luz Novillo Corvalán y Mercedes López Moreyra. Es la primera feria de arte latinoamericano en Córdoba impulsada y financiada por el sector privado con el objetivo de ser nexo entre arte y empresa. Todo suma y ganan los artistas.