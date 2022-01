Una argentina en España: se fue casi sin querer y creó de casualidad un negocio que lleva 30 años

Laura Avilés es una “GranHada”. La cordobesa que se fue el 28 de diciembre de 1987 a España para “ir y volver” es la dueña de la editorial Páginas Libros de Magia, que se dedica -hace 30 años- a producir libros de magia. En el Festival Internacional Mágico Hocus Pocus de Granada fue galardonada en 2018 con el título de “GranHada” y el año pasado, la Academia de Arte Mágica de Estados Unidos le entregó el Media Awards (el Óscar de la magia) por su tarea de divulgación debido la cantidad de títulos publicados, que son más de 200. David Copperfield le entregó el reconocimiento. Tiene muchos más en su haber.

Avilés tenía 21 años cuando su hermano, que tenía un pasaje a España que no podía usar, se lo regaló para que no venciera. Había terminado de cursar Ciencias de la Información, pero no podía recibir el título por un largo paro docente. “Me fui sin nada de nada y ya pasaron 33 años -cuenta a LA NACION-. Empezaron a surgir posibilidades, una beca, una granja escuela y la sensación era ‘justo ahora no me voy a ir’. Nunca decidí quedarme, pero me fui quedando; es como viaje abierto”.

Lavapiés es el barrio madrileño donde la magia salió a la calle.

En esa granja escuela se hizo amiga de la hija de un mago muy famoso en España, Juan Tamariz, quien la invitó a participar de un emprendimiento editorial que tenía. Al poco, su amiga abandonó el negocio, pero la animó a continuar. “Era un desafío porque no era maga y era mujer; en esos años el 99% de los magos eran hombres, ahora es el 90%”, ríe.

La editorial apunta a producir material para los magos españoles y de habla hispana; son libros técnicos para que puedan estudiar. También hay para nivel inicial, pero todos apuntan a ese segmento, a esa comunidad que mezcla magos profesionales y amateurs (que son el 90%). En estos años editó más de 200 títulos, incluyendo traducciones y reediciones.

Páginas es la única editorial en España con esta trayectoria. En el año 2008 empezaron a surgir pequeños emprendimientos. Hasta la irrupción de esta empresa sólo había una de un mago en Barcelona que también editaba títulos de otros temas; ya está fuera del mercado.

La expansión de Internet le generó, como a todos los negocios, nuevos desafíos. Avilés recuerda que, hasta entonces, “todo era como secreto; estábamos en una tercera planta cerca de la Gran Vía, pero solo los magos conocían el lugar”.

Ahora avanzan con podcasts, con la renovación de la estrategia de comunicación, sumando nuevos lenguajes y transformado el fondo editorial en audio libros y ediciones digitalizadas. “Sigue siendo un emprendimiento pequeñísimo”, aclara Avilés.

Hace seis años decidió “sacar la magia a la calle” y mezcló los libros con el té. Abrió “Paréntesis de olvido. Magia y té” en el tradicional barrio madrileño de Lavapiés. El nombre es un guiño a los entendidos, ese “paréntesis…” es el momento que hay entre la situación inicial y la final del truco. Todos los blends que venden -se producen en Alemania en base a sus indicaciones- llevan nombres vinculados al ilusionismo: Fuera de este mundo; La dama inquieta; Promesas de Fumanchú; Rota y descompuesta (el clásico juego de la cuerda en magia) o Ambiciosa en el desierto.

Entre las hierbas que ofrece la tienda está la yerba mate: “Nos hemos dedicado a difundir el Mate entre europeos. Y resulta que nos hemos convertido en un punto de referencia del mundo del mate en Madrid. ¡Eso sí que ha sido magia!”, dice Avilés.

Páginas lleva más de 200 títulos editados, incluyendo traducciones y reediciones.

“Cuando la gente se lleva un poco de té a casa, se lleva magia -describe Avilés-. Antes de la pandemia todos los meses hacíamos las ‘tardes mágicas’. Fuimos trabajando para fusionar los dos mundos; el hilo es lo lúdico”. La tienda es el punto de venta de la editorial, que también comercializa sus libros en locales de magias y en librerías.

Entre los clientes tienen médicos, abogados, matemáticos o curas que hacen magia: “Los libros son claves para ellos; están hechos por profesionales que llevan años viviendo de esto; no son sencillos, ni se escatima esfuerzo para la producción. Cuestan entre 30 y 70 euros”.

La primera etapa de la editorial fue traducir los clásicos; después fue incorporando autores. La magia española tiene mucho prestigio; hay volumen de títulos de Estados Unidos (el mercado donde hay más aficionados) pero existen autores de todo el mundo. Cuentan con textos de magia japonesa, alemana o italiana. Hay un libro que reúne conferencias de magos argentinos y otro de investigación, “La magia española del siglo XX”.

Magia de Cerca y Magia de Escena, Micromagia, Cartomagia, Mentalismo, Historia del Ilusionismo, Teoría y Psicología de la Presentación, Neurociencia y Magia, Divulgación científica, Matemagia, Magia Infantil, son algunas de las materias abordadas por la editorial, que incluye Globoflexia, Malabares y el arte de contar cuentos.