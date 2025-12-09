Asignación Universal: cuándo cobro la AUH en diciembre 2025

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), ya pueden conocer la fecha exacta de cobro del mes de diciembre, según el calendario de pagos del último mes del año.

Las fechas de cobro de la AUH para diciembre de 2025

Este mes, el incremento de la AUH es de 2,34%, en línea con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Actualmente, esta asistencia social alcanza a cerca de 2,5 millones de familias en todo el territorio nacional, beneficiando a aproximadamente 4,3 millones de menores que cumplen con los requisitos establecidos, dirigidos a madres, padres o tutores que convivan con hijos menores de 18 años.

Cuándo cobro la AUH en diciembre 2025

El organismo previsional dio a conocer el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo en diciembre, organizado según la terminación del número de DNI de sus titulares

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Todas las fechas de cobro de la AUH de diciembre

De cuánto es la AUH en diciembre de 2025

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Asignación Universal por Hijo: $97.993,42.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $319.082,20.

Asignación por Embarazo: $97.993,42.

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 13 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH

Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados: