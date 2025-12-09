Asignación Universal: cuándo cobro la AUH en diciembre 2025
El esquema de pagos elaborado por la Anses ya cuenta con todas las fechas precisas de acreditación, según el DNI de sus titulares
- 4 minutos de lectura'
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), ya pueden conocer la fecha exacta de cobro del mes de diciembre, según el calendario de pagos del último mes del año.
Este mes, el incremento de la AUH es de 2,34%, en línea con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Actualmente, esta asistencia social alcanza a cerca de 2,5 millones de familias en todo el territorio nacional, beneficiando a aproximadamente 4,3 millones de menores que cumplen con los requisitos establecidos, dirigidos a madres, padres o tutores que convivan con hijos menores de 18 años.
Cuándo cobro la AUH en diciembre 2025
El organismo previsional dio a conocer el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo en diciembre, organizado según la terminación del número de DNI de sus titulares
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 12 de diciembre
- DNI terminados en 4: 15 de diciembre
- DNI terminados en 5: 16 de diciembre
- DNI terminados en 6: 17 de diciembre
- DNI terminados en 7: 18 de diciembre
- DNI terminados en 8: 19 de diciembre
- DNI terminados en 9: 22 de diciembre
De cuánto es la AUH en diciembre de 2025
Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:
- Asignación Universal por Hijo: $97.993,42.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $319.082,20.
- Asignación por Embarazo: $97.993,42.
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 13 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.
Cómo presentar la Libreta AUH 2025
La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.
Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:
- Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.
- En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.
- Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.
- Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.
- Reingresar a Mi Anses, dirigirse nuevamente a la opción “Hijos”, buscar el apartado “Libreta AUH” y seleccionar “Subir Libreta AUH”. A partir de allí, seguir las instrucciones que el sistema indique para finalizar la carga del documento.
- El proceso de carga se considera finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación por parte de Anses, lo que valida la correcta presentación de la Libreta.
