Entre los titulares de algunas de las prestaciones sociales que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) emerge la inquietud en el último mes del año sobre la liquidación de la segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario).

Así, los beneficiarios del exPotenciar Trabajo que deseen saber si reciben el aguinaldo en diciembre 2025, verán que en su cuenta solo se acreditará el monto mensual habitual de la prestación.

A los beneficiarios del exPotenciar Trabajo no les corresponde el pago del aguinaldo STRINGER - AFP

Esto se debe a que el ex Potenciar Trabajo es una herramienta de asistencia estatal, destinada a los sectores más vulnerables de la economía informal, y no es compatible con el pago del aguinaldo de diciembre.

De las entregas mensuales que realiza el organismo previsional, las únicas a las que les corresponde el pago del aguinaldo son las jubilaciones y pensiones, ya que estos beneficiarios están incluidos en la nómina de quienes cobran esta suma extra.

Si cobro el ex Potenciar Trabajo, ¿recibo aguinaldo en diciembre 2025?

Quienes reciben esta ayuda estatal de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) no cobran el aguinaldo, que en su segunda entrega se liquida en diciembre de 2025. Esto se debe a que a las asignaciones que reparte de manera mensual no les corresponde este concepto, ya que son montos fijos que difieren de las prestaciones previsionales que sí cobran en diciembre la segunda cuota del SAC.

De cuánto es el ex Potenciar Trabajo de diciembre de 2025

Los beneficiarios de ex Potenciar Trabajo, que ahora pertenecen a las líneas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, mantienen la prestación sin modificaciones en diciembre de 2025 y nuevamente el cobro de esta herramienta asistencial se ubica en los $78.000.

Cuál es la fecha de pago de diciembre

El ex Potenciar Trabajo es distribuido por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), junto al Ministerio de Capital Humano y se abona el quinto día hábil de cada mes, por lo que el cobro se concretó el viernes 5 de diciembre. Esta fecha es común tanto a quienes sean beneficiarios del programa Volver al Trabajo como del de Acompañamiento Social, las dos líneas en la que se dividió el plan original.

Los pasos para realizar la consulta de pago de asignaciones

Cómo saber si cobro el ex Potenciar Trabajo

Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso hay que:

Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES .

o a . Ingresar el número de CUIL.

Tipear la Clave de Seguridad Social.

Seleccionar el apartado “Mis cobros”.

Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso.