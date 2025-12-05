La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) oficializó el esquema de prestaciones previsionales para jubilados y pensionados de diciembre 2025 y definió la modalidad de liquidación para la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

¿Cómo cobro el aguinaldo de diciembre 2025 si soy jubilado?

El organismo acreditará este ingreso adicional en simultáneo con la percepción habitual y respetará el orden establecido por la terminación del Documento Nacional de Identidad. El dinero llegará a las cuentas de los beneficiarios del sistema previsional argentino de forma automática. El cronograma activa los depósitos desde la segunda semana del mes y garantiza la disponibilidad de los fondos sin la necesidad de gestiones extras por parte de los titulares.

Los jubilados recibirán el aguinaldo en simultáneo con la percepción habitual Andrzej Rostek - Shutterstock

El ente administrativo calculó los montos de este período con un reajuste del 2,34%. Esta cifra responde a la inflación registrada en octubre, la cual se ubicó en el 2,3%. La actualización mensual toma los incrementos de precios con dos decimales para definir el valor final exacto de la transferencia.

Cronograma de pago del aguinaldo para jubilados en diciembre

El esquema de diciembre varía según el número de documento y el tipo de ingreso.

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

El detalle del bono extraordinario y los topes vigentes

El Gobierno ordenó la entrega de una ayuda económica adicional junto con el calendario ordinario y el aguinaldo, con un bono de $70.000 que se suma directamente al haber y apunta a titulares de la mínima o Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

El Gobierno ordenó la entrega de una ayuda económica adicional junto con el calendario ordinario y el aguinaldo Daniel Basualdo

Los beneficiarios con ingresos superiores al piso también perciben un extra con una metodología diferente. El bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar el tope de $410.879,59. El sistema ajusta la cifra de manera automática para cubrir la diferencia tras la actualización por inflación y asegurar el piso establecido.

Procedimiento digital para el inicio del trámite jubilatorio

El ingreso al sistema previsional requiere pasos específicos ante la Anses:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social. Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.