Es oficial: estos son los feriados de marzo 2026 en la Argentina
En el tercer mes del año hay un feriado nacional y un día no laborable; cómo se compone el fin de semana extra largo
- 3 minutos de lectura'
Los argentinos que planifiquen alguna actividad puntual considerando los asuetos del tercer mes del año deben saber cuáles son los feriados de marzo 2026 en la Argentina, que quedaron confirmados en el calendario oficial.
De acuerdo al cronograma de feriados nacionales que publica la Jefatura de Gabinete, en marzo hay dos jornadas, con distintas particularidades, que gran parte de la ciudadanía podrá disfrutar como un fin de semana extra largo, ya que el descanso se extiende por cuatro días.
Estos son los feriados de marzo 2026 en la Argentina
En el tercer mes del año se encuentra el feriado nacional inamovible del 24 de Marzo, que corresponde a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Se trata de una jornada que está catalogada como feriado para toda la ciudadanía y que coincide con el día martes.
Por otro lado, el Gobierno dictaminó que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos, que es una potestad que tiene el Poder Ejecutivo para determinar tres fines de semana extendidos a lo largo de todo el año, según cómo coincidan los días feriados.
De esta manera, quienes no estén obligados a trabajar en el día no laborable podrán contar con un fin de semana de cuatro días, sumando el sábado 21 y domingo 22.
Cómo se paga el feriado del 24 de Marzo
La ley 20.744, también conocida como la ley de Contrato de Trabajo, establece el régimen por el cual se paga a los empleados que prestan sus servicios durante los días asueto. Quienes trabajen el feriado nacional del 24 de marzo, cobrarán el doble de una jornada habitual.
“En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical en cuanto a la prohibición del trabajo. En dichos días, los trabajadores que no gozarán de la remuneración respectiva percibirán el salario correspondiente a los mismos, aun cuando coincidan con domingo”, detalla el artículo 181 de la normativa.
Todos los feriados de 2026
Marzo
- Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).
Abril
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible).
Mayo
- Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).
Junio
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).
Julio
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
Agosto
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).
Octubre
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
Diciembre
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
- 1
Este es el alimento que no se vence, ni se pudre y sigue siendo apto para el consumo
- 2
Su canción fue un éxito en todo el mundo, pero ahora tiene que vender contenido para adultos para financiar sus giras
- 3
Bodegas Bianchi inicia un proceso de reordenamiento de deudas en medio de la crisis del vino
- 4
Luis Caputo confirmó que no compra su ropa en el país y reveló qué marca de saco usa