Cuándo cobro Anses: el calendario completo de febrero 2026

El organismo previsional publicó las fechas de pago para cada una de las prestaciones sociales en el segundo mes del año

Todas las fechas de pago de febrero de las prestaciones sociales de Anses
La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) dio a conocer todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en febrero de 2026, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

Las fechas de cobro de febrero de todas las prestaciones de Anses
A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción), el Seguro por Desempleo, entre otras.

En el segundo mes del año, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica un reajuste del 2,85%, en concordancia con la inflación registrada en diciembre, que fue del 2,8%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario completo de la Anses de febrero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8: 20 de febrero
  • DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 20 de febrero
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero
Las fechas de pago de la AUE
Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de febrero
  • DNI terminados en 1: 11 de febrero
  • DNI terminados en 2: 12 de febrero
  • DNI terminados en 3: 13 de febrero
  • DNI terminados en 4: 18 de febrero
  • DNI terminados en 5: 19 de febrero
  • DNI terminados en 6: 20 de febrero
  • DNI terminados en 7: 23 de febrero
  • DNI terminados en 8: 24 de febrero
  • DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
El cronograma de pagos de febrero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
