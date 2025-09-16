LA NACION

SUAF: cuál es el monto de las Asignaciones Familiares en octubre 2025

En el décimo mes del año hay un incremento del 1,87% en las prestaciones del organismo previsional; en cuánto queda cada una

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Las cifras exactas de las asignaciones familiares del décimo mes del año
Las cifras exactas de las asignaciones familiares del décimo mes del año

Los titulares de Asignaciones Familiares de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen un incremento en octubre del 1,87%, debido a que es una de las prestaciones que se actualizan de manera mensual, de acuerdo al más reciente índice de inflación.

Anses distribuye las asignaciones familiares con la actualización por inflación
Anses distribuye las asignaciones familiares con la actualización por inflaciónFreepik

En octubre, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,87%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cómo quedan las Asignaciones Familiares en octubre 2025

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. En tanto, también es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.

Con el reajuste mensual, así quedan las Asignaciones Familiares en octubre 2025:

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $891.041: $58.616,81
  • Ingreso Grupo Familiar entre $891.041,01 y $1.306.800: $39.536,14
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $23.908,36
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.329,72

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

  • IGF hasta $891.041: $190.875,51
  • IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $135.030,24
  • IGF desde $1.306.800,01: $85.220,90

Cónyuge

  • IGF hasta $4.718.516: $14.213,91

Maternidad

  • Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta
Las cifras exactas de cada asignación familiar de Anses
Las cifras exactas de cada asignación familiar de AnsesGonzalo Colini

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento hasta $4.718.516: $68.326,12
  • Adopción hasta $4.718.516: $408.569,82
  • Matrimonio hasta $4.718.516: $102.313,21

Prenatal

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $891.041: $58.616,81
  • Ingreso Grupo Familiar entre $891.041,01 y $1.306.800: $39.536,14
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $23.908,36
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.329,72
Las asignaciones familiares se ajustan en un 1,87%
Las asignaciones familiares se ajustan en un 1,87%Telam

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de la Anses
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
LA NACION
Más leídas de Economía
  1. Cuándo cobro la jubilación de septiembre si mi DNI termina en 5
    1

    Anses: cuándo cobro la jubilación de septiembre si mi DNI termina en 5

  2. Cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 15 de septiembre
    2

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 15 de septiembre

  3. Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda
    3

    Ya hay ofertas millonarias para defender el dólar en el techo de la banda

  4. Cuánto gana un bombero profesional en CABA
    4

    Cuánto gana un bombero profesional en CABA en septiembre 2025

Cargando banners ...