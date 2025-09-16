SUAF: cuál es el monto de las Asignaciones Familiares en octubre 2025

Los titulares de Asignaciones Familiares de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) tienen un incremento en octubre del 1,87%, debido a que es una de las prestaciones que se actualizan de manera mensual, de acuerdo al más reciente índice de inflación.

Anses distribuye las asignaciones familiares con la actualización por inflación Freepik

En octubre, a las prestaciones sociales de la Anses se les aplica una suba del 1,87%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cómo quedan las Asignaciones Familiares en octubre 2025

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. En tanto, también es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.

Con el reajuste mensual, así quedan las Asignaciones Familiares en octubre 2025:

Asignación Familiar por Hijo

Ingreso Grupo Familiar hasta $891.041: $58.616,81

Ingreso Grupo Familiar entre $891.041,01 y $1.306.800: $39.536,14

Ingreso Grupo Familiar entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $23.908,36

Ingreso Grupo Familiar entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.329,72

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

IGF hasta $891.041: $190.875,51

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $135.030,24

IGF desde $1.306.800,01: $85.220,90

Cónyuge

IGF hasta $4.718.516: $14.213,91

Maternidad

Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta

Las cifras exactas de cada asignación familiar de Anses Gonzalo Colini

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento hasta $4.718.516: $68.326,12

Adopción hasta $4.718.516: $408.569,82

Matrimonio hasta $4.718.516: $102.313,21

Prenatal

Ingreso Grupo Familiar hasta $891.041: $58.616,81

Ingreso Grupo Familiar entre $891.041,01 y $1.306.800: $39.536,14

Ingreso Grupo Familiar entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $23.908,36

Ingreso Grupo Familiar entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.329,72

Las asignaciones familiares se ajustan en un 1,87% Telam

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)