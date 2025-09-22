De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025

La Tarjeta Alimentar del mes de octubre se mantiene en el mismo monto del mes previo y los titulares de este beneficio, que está destinado exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas, recibirán una suma que varía según la composición del grupo familiar.

La Tarjeta Alimentar de octubre es igual a la de los meses previos Ignacio Sánchez - LA NACION

Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, por lo que los beneficiarios, en el décimo mes del año, verán acreditada en su cuenta una cifra que va desde los $52.250 hasta los $108.062, según el caso.

Es importante remarcar que la Tarjeta Alimentar, denominada así por su credencial plástica original, consta de una suma de dinero mensual para costear alimentos y bebidas de la canasta básica alimentaria. En las compras quedan excluidas las bebidas alcohólicas, ya que la finalidad del beneficio es garantizar el acceso a alimentos para niños y adolescentes.

Este beneficio se puede utilizar en comercios y ferias que cuenten con el dispositivo POS, que permite el proceso de transacciones de ventas.

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en octubre de 2025

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

La Tarjeta Alimentar fue creada para la compra de alimentos y bebidas Ignacio Sanchez - LA NACION

Cuándo se acredita la Tarjeta Alimentar de octubre de 2025

La Prestación Alimentar se percibe junto a la prestación social de origen, ya sea la AUH, la AUE o la Pensión No Contributiva. Estas se cobran de acuerdo a la terminación del DNI, en coincidencia con el calendario elaborado por la Anses, para las entregas mensuales.

Cómo obtener la Tarjeta Alimentar

Para cobrar esta prestación social no es necesario realizar ningún trámite específico, ya que se acredita de manera automática luego de que la Anses realiza un cruce de información a partir de los datos del usuario y así evalúa si corresponde o no el otorgamiento de la Prestación Alimentar.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

A partir de la modificación en la edad de los hijos de los beneficiarios realizada en octubre del año pasado, la actualización se realiza de manera automática.

La única condición importante es mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico) en el sitio de Anses. Para corroborar los datos ingresados, es posible ingresar en Mi Anses en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿A quiénes les corresponde la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar está destinada a los siguientes grupos de personas:

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas a partir de los tres meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.

Madres que perciben una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.