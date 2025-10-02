Calendario AUH: cuándo cobro la Asignación Universal en octubre 2025

Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) que deben cobrar la prestación en octubre ya pueden consultar cuándo se cobra, de acuerdo al calendario de pagos del mes, que dio a conocer la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

El calendario de Anses para la AUH DIEGO SPIVACOW - AFV

El calendario de la AUH de la Anses de octubre 2025

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre

DNI terminados en 3: 13 de octubre

DNI terminados en 4: 14 de octubre

DNI terminados en 5: 15 de octubre

DNI terminados en 6: 16 de octubre

DNI terminados en 7: 17 de octubre

DNI terminados en 8: 20 de octubre

DNI terminados en 9: 21 de octubre

Las fechas de pago de la AUH en octubre de 2025 Anses

De cuánto es la AUH en octubre 2025

De acuerdo a este reajuste, en el décimo mes del año, rigen nuevos valores para esta prestación, que está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia a aproximadamente 4,3 millones de menores.

Los titulares percibirán los siguientes importes por hijo o hija:

Asignación Universal por Hijo: $93.786,90.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $305.396,11.

Asignación por Embarazo: $93.786,90.

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

El monto de octubre para la AUH Gentileza Banco de Alimentos

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

La Anses simplificó el proceso para la presentación de la Libreta AUH 2025, un trámite esencial para el cobro del porcentaje retenido de la prestación.

Los titulares pueden realizar este procedimiento de manera digital, siguiendo estos pasos detallados:

Ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la sección “Hijos”, seleccionar la opción “Libreta AUH”. Allí, se debe consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y verificar que todos los datos sean correctos.

En caso de que falte completar alguna sección, ya sea de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico.

Una vez descargado, imprimir el formulario. Es importante que la impresión se realice en una sola hoja y con buena calidad. Luego, llevarlo al centro de salud o a la escuela (según corresponda) para que sea debidamente completado y firmado por las autoridades pertinentes.

Sacar una fotografía clara del formulario ya completo. La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que las cuatro esquinas marcadas en negro sean visibles. La foto debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.

Cómo hacer la presentación digital de la Libreta AUH