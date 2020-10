El organismo dispuso sumar a la modalidad de atención virtual la solicitud del retiro por invalidez de los trabajadores Fuente: Archivo

A casi siete meses del inicio de la cuarentena, la Anses dispuso hoy la habilitación, dentro de los trámites de atención virtual, del pedido de alta del retiro transitorio por invalidez, además de otras prestaciones para las que desde mediados de marzo y hasta ahora, no hubo posibilidad de acceso. Los retiros por invalidez son las prestaciones que obtienen quienes, estando en el sistema formal y según la determinación de una comisión médica, adquieren una incapacidad que les impide seguir trabajando.

La resolución 362 del organismo de la seguridad social, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que podrá solicitarse bajo la modalidad de trámites a distancia, además del beneficio mencionado, la prestación por edad avanzada por invalidez, la pensión por fallecimiento para hijo o hija mayor con incapacidad para el trabajo, la prestación por vejez del régimen especial de minusválidos y la prestación por vejez para trabajadores con ceguera congénita.

En la práctica, eso implica que se habilitará un link en la página www.anses.gob.ar para hacer la solicitud de manera virtual. En los últimos meses, la Anses fue sumando trámites al listado de los habilitados bajo esta modalidad a distancia, luego de que durante un tiempo no hubo posibilidad de gestionar gran parte las prestaciones, como el caso de las jubilaciones y pensiones ordinarias.

Hecho el pedido de un retiro por invalidez, su avance dependerá del trabajo de las comisiones médicas que están en el ámbito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y que deben actuar para aprobar o desaprobar el otorgamiento de prestaciones vinculadas con invalideces.

"Uno de los temas que aún no tenían solución era el del inicio, el procedimiento y el otorgamiento de los beneficios de retiros por invalidez", describe la asesora en temas previsionales Ana María Weisz. Según agrega, algo que surge no de la resolución conocida hoy sino de otra de la Anses emitida a principios de este mes, es la definición de cómo se reconocerán los retroactivos para las personas a las que se les corresponda una prestación por invalidez y que no pudieron hacer hasta ahora el trámite de inicio.

El retroactivo es el monto del beneficio acumulado desde un momento determinado (fijado por la normativa) y el comienzo efectivo del cobro. Por un lado, Weisz destaca que se hayan dispuesto las pautas para la determinación de esos pagos; por el otro, recuerda que se trata siempre de sumas de dinero que se otorgan a su valor histórico, porque en la práctica no se aplica ningún índice de actualización de los valores, que se van deteriorando en cuanto a su poder adquisitivo por la inflación.

La resolución 561 del organismo describe tres situaciones posibles. Una es la de las personas que durante el período de aislamiento obligatorio iniciado el 20 de marzo tuvieron un período con aportes, ya sea por ser asalariados, autónomos o monotributistas, y que en algún momento cesaron en su actividad; en este caso la fecha de inicio para calcular el beneficio será la del día siguiente al cese. El segundo caso es el de quienes siguen en actividad al momento de hacer el pedido de la prestación y, entonces, se tomará en cuenta la fecha en que se haga esa solicitud. El tercer supuesto es el de quienes al momento en que comenzó la cuarentena no registraban aportes, por estar ya fuera de la actividad; para este grupo la fecha de inicio para contabilizar el monto a cobrar será la del comienzo del aislamiento).

¿Qué pasa, mientras tanto, con las comisiones médicas? Desde la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dijeron a LA NACION que se están dando turnos para audiencias médicas en algunas comisiones que trabajan en lugares con baja circulación de Covid-19, aunque hasta ahora solo para casos que ya estaban en trámite antes de la cuarentena. "Hoy están abiertas unas 35 comisiones, pero esto es muy dinámico según la situación epidemiológica de cada distrito; los turnos son tanto para casos laborales como previsionales", apuntaron. Y agregaron que, con respecto a las nuevas solicitudes de alta que surjan ahora, la Superintendencia está "en condiciones de comenzar a recibir solicitudes de turnos médicos para jurisdicciones con comisiones habilitadas cuando la Anses lo disponga".

Las aperturas de comisiones se dispusieron, en principio, para las jurisdicciones donde hay distanciamiento y no aislamiento obligatorio, como en el caso del AMBA. Sin embargo, desde el organismo afirman que también se están dando turnos (no se especificaron cuántos) "en comisiones del AMBA con baja circulación viral". Y, a la vez, se mantiene la no atención al público en comisiones "cuyos médicos son población de riesgo o tienen hijos en edad escolar a cargo".

En el caso de la ciudad de Buenos Aires hay dos lugares de atención para los cuales hoy se asignan turnos, según el organismo. Y hay una página con información oficial para chequear cuáles están activas: https://www.argentina.gob.ar/srt/comisionesmedicas/listadoCCMM-delegaciones.

