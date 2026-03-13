Inflación sin freno: un economista reveló por qué el IPC se estancó cerca del 3% y qué falta en el plan de Milei

Este jueves el Indec informó que la inflación de febrero fue de 2,9% y la cifra encendió las alarmas en el Gobierno y el mercado. En comunicación con LN+, el economista Miguel Kiguel reveló por qué el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantiene estancado y señaló qué falta para modificar esa tendencia en el plan económico del presidente Javier Milei.

Miguel Kiguel, economista

“El proceso inflacionario actual no puede ser interpretado como un fenómeno puramente monetario. Sino que su estancamiento responde a una dinámica propia de los precios que comenzó a jugar en contra de las aspiraciones oficiales”, mencionó Kiguel.

Según el especialista, el descenso registrado en meses anteriores estuvo influenciado por una serie de “golpes de suerte” y “factores que antes jugaron a favor, ahora lo hacen en contra”.

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Para el experto, “un punto crítico en esta evaluación es el comportamiento de la inflación núcleo”, indicador que tanto en la Argentina como en Estados Unidos se utiliza para medir la tendencia de fondo de los precios.

Kiguel apuntó que la medición núcleo de febrero arrojó peores resultados que los de enero, “lo que debilita el argumento de que la inflación se encuentra en un sendero de descenso constante”.

Si bien aclaró que los niveles actuales no son de “pánico”, sí representan una cifra difícil de perforar sin medidas adicionales.

Qué falta en el plan oficial

Consultado sobre las falencias de la gestión económica del Gobierno para bajar la inflación, Kiguel apuntó: “El atraso acumulado en las tarifas de servicios públicos y el tipo de cambio genera una presión latente que impacta de manera directa en el IPC cuando se intenta normalizar estos valores”.

“A esto se suma la volatilidad de productos específicos, como el tomate, los textiles o la carne, que presentan movimientos heterogéneos según la época del año”, precisó.

El experto habló en LN+

Respecto a la estrategia oficial, Kiguel manifestó que “existe un clima de desconcierto entre los economistas debido a la ausencia de una política antiinflacionaria clara para esta etapa”.

Si bien para el especialista, “se logró el equilibrio fiscal y una gestión inicial del tipo de cambio, la segunda fase del programa requiere necesariamente de un ancla nominal”.

En sus palabras, “el equilibrio fiscal es una condición necesaria para garantizar que el Banco Central (BCRA) no financie al Tesoro, pero por sí solo no constituye un plan integral para guiar las expectativas de la sociedad”.

✅ El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%.



✅ La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

La ausencia de una brújula desde el BCRA fue uno de los puntos más señalados por el especialista. “En gran parte del mundo se utilizan metas de inflación para coordinar las expectativas, una herramienta que en la Argentina jamás funcionó”, insistió.

Luego, agregó: “En el escenario actual, la cantidad de dinero continúa creciendo, lo que impide que la política monetaria actúe como un faro para los agentes económicos”. “No es fácil para alguien del BCRA diseñar un plan perfecto, pero hay que tener por lo menos una guía”, finalizó Kiguel.