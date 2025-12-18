El superávit comercial fue de US$2498 millones en noviembre, el más alto del año

Hay algunos números especialmente llamativos en el último informe Intercambio Comercial Argentino (ICA), del Indec, correspondiente al mes de noviembre. En primer lugar, las importaciones no tienen un rol tan protagónico como en meses anteriores. Hay menos compras para la producción que hace un año, con bienes intermedios que bajaron un 4% en su comparación interanual; y piezas y accesorios que también registraron una caída del 13,4%. En materia de exportaciones, se destaca el crecimiento de los envíos de productos primarios, con un alza del 87,1% interanual y un aumento muy importante de las ventas de combustibles y energía, del 52,8%.

Un dato llamativo es que crecieron un 274% las exportaciones a China, hasta llegar a a US$1317 millones. Las importaciones desde ese país también crecieron, pero un 24,3%, y se llegó a un saldo negativo de US$161 millones.

Como resultado, en noviembre hubo exportaciones por US$8096 millones, con un crecimiento interanual del 24,1% e importaciones por US$5.598, con un aumento del 6,6%.

El saldo comercial alcanzó en el onceavo mes del año US$2498 millones (un incremento de US$1221 millones respecto al mismo mes de 2024) y el resultado es positivo por vigésimo cuarto mes consecutivo. Además, es el más alto del año. Sin embargo, en el acumulado de 2025 llega a US$9357 millones, por debajo de los US$17.246 millones de igual período de 2024.

La suba de las exportaciones fue impulsada por un incremento de 28% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron un 3%. Las importaciones crecieron por el aumento de 6,1% en las cantidades y del 0,4% en los precios.

Según el análisis de Marcela Cristini, economista senior de FIEL, los datos mensuales vienen reflejando un aumento permanente de las exportaciones y también un aumento importante de las importaciones, lo cual mantiene desde 2024 un saldo mensual positivo que, a diferencia del de años anteriores, se construye sobre la base de importaciones liberadas de controles arbitrarios de cantidades. “Se aprecia el salto exportador en combustibles y un menor crecimiento importador dado que se habían adelantado importaciones por incertidumbre cambiaría”, analiza.

“Considerando el volumen muy importante de la cosecha de trigo, que se exporta en estos meses, es probable que nuestras exportaciones alcancen un valor muy importante a fin de año cercano al récord de 2022 (US$88.000 millones) pese a precios internacionales que no nos favorecen”, asegura Cristini.

En el acumulado hasta noviembre, las exportaciones alcanzaron US$79.592 millones, mientras que en el mismo período del año pasado fueron por US$72.654 millones.

Según la Cámara Argentina de Exportadores (CERA), 2025 podría cerrar con exportaciones de bienes por US$84.295 millones, el segundo valor más alto de los últimos cinco años.

Socios comerciales

En noviembre, China fue el principal socio comercial de la Argentina, seguido por Brasil y la Unión Europea. En cuarto lugar se ubicó Estados Unidos, un país con el cual faltan conocer detalles del acuerdo comercial sellado por ambas naciones.

“Entre nuestros socios comerciales continúa la expansión de nuestro intercambio con China, en parte debido al desacople del comercio entre China y los Estados Unidos”, analiza Cristini.

“Todos los socios comerciales de China dan cuenta de una mayor presión exportadora desde ese país y esto explica en parte el aumento de nuestras importaciones de bienes de consumo”, continúa la economista. Este tipo de compras externas crecieron un 23,9% en su comparación con las de noviembre del año pasado. “También se observa una recuperación de las exportaciones a los Estados Unidos, sobre todo petróleo y oro”, explica.

Dentro del crecimiento importador hay que destacar la continuidad de las importaciones de bienes de capital (13,1%), en varios casos provenientes de importaciones crecientes desde la Unión Europea.

“Para el próximo año se seguirán registrando cambios importantes tanto en valor como en volumen de comercio, a medida que las condiciones macroeconómicas alcancen su convergencia a una situación de estabilidad. Habrá que ver también si avanzan los acuerdos con los Estados Unidos y la Unión Europea”, cierra la especialista de FIEL.