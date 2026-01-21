PNC: cuál es el monto de las pensiones en febrero de 2026

Los titulares de las PNC (Pensiones No Contributivas) que distribuye la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en febrero un reajuste en la prestación del 2,85%.

El monto de las PNC de febrero de 2026 Gemini

Así, en las PNC de febrero impacta esta actualización del 2,85%, que va en línea con la inflación registrada durante diciembre, que fue del 2,8%. Es importante destacar que, para estas actualizaciones mensuales, el organismo previsional toma en consideración los porcentajes de incremento de precios con dos decimales, y así asegura un valor determinado para el ajuste de los haberes previsionales y de las prestaciones sociales.

Las PNC habitualmente se acreditan en la segunda semana de cada mes y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del organismo previsional, que realiza las entregas de acuerdo a la terminación del DNI.

A cuánto llega la PNC en febrero 2026 con el bono

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $251.111,27 + bono de $70.000 = $321.111,27

: $251.111,27 + bono de $70.000 = $321.111,27 Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete o más hijos : $358.730,40 + bono de $70.000 = $428.730,4

: $358.730,40 + bono de $70.000 = $428.730,4 Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $286.984,31 + bono de $70.000 = $356.984,31

Jubilación mínima: $$358.730,40 + bono de $70.000 = $428.730,4

Jubilación máxima: $2.413.915,96

Los valores de febrero para los distintos tipos de pensiones

Cómo se entrega el bono a los titulares de PNC en febrero de 2026

El bono extraordinario de $70.000 se acredita de forma directa y automática junto con los haberes mensuales de los beneficiarios. Su principal objetivo es asistir a quienes cobran la jubilación mínima o se encuentran dentro de las categorías de Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para el caso de aquellos beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo, el bono se otorga de manera proporcional. Esta asignación está diseñada para asegurar que el monto total a cobrar, que incluye el haber previsional y el bono complementario, no supere el tope de $428.730,40. Esta medida busca establecer un piso de ingresos garantizado para los jubilados y pensionados con menores prestaciones.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.