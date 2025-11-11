Aumentos en el empleo doméstico: así quedan las escalas salariales tras la suba de noviembre

Los trabajadores de casas particulares que realizan tareas de servicio doméstico tienen en noviembre un nuevo incremento, dado por el más reciente acuerdo paritario, que incluye subas para los dos últimos meses del año y un bono por tres meses.

Todas las categorías del servicio doméstico reciben un 1,4% de auemnto en noviembre Shutterstock

De esta manera, en noviembre, las empleadas domésticas reciben un 1,4% de aumento que impacta en todas las categorías del sector y así se actualizan los valores salariales básicos, según consta en la nueva grilla difundida por la Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares).

Cómo son los aumentos del servicio doméstico en los últimos meses del año

Cabe aclarar que el incremento total es del 2,7%, y se divide en dos entregas: un 1,4% que corresponde a noviembre; y un 1,3% para el mes de diciembre.

A su vez, el acuerdo que aún no fue publicado en el Boletín Oficial, pero del que formaron parte representante de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares e integrantes de la Secretaría de Trabajo, que depende del ministerio de Capital Humano, incluye la distribución de bonos durante tres meses, cuyo monto varía según la cantidad de horas trabajadas.

Salario por hora de las empleadas domésticas en noviembre 2025

Según la grilla publicada por el Upacp (Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares), para la liquidación salarial de las personas que están contratadas por horas o por jornada se toman como referencia los siguientes valores mínimos:

Por hora con retiro: $3095,73

Por hora sin retiro: $3340,11

Estos valores sirven para quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales.

Salario mensual de las empleadas domésticas en noviembre de 2025

En noviembre, quienes trabajan con un esquema mensual cobran los siguientes montos:

Mensual con retiro: $379.784,94

Mensual sin retiro: $422.316,42

Estas cifras están destinadas a los trabajadores comprendidos en el régimen establecido por la ley n° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Los valores precedentes responden únicamente al salario, por lo que el empleador deberá además abonar los conceptos de antigüedad, aportes jubilatorios y obra social.

Las empleadas domésticas reciben un bono extraordinario en noviembre, diciembre y enero de 2026

De cuánto es el bono a empleadas domésticas y cuánto dura

El acuerdo paritario para el servicio doméstico incluye un bono extraordinario que se entrega en noviembre, diciembre y enero de 2026.

La cifra de este concepto varía según la cantidad de horas trabajadas, de acuerdo al siguiente esquema:

De cero a 12 horas semanales: $6000

De 12 a 16 horas semanales: $9000

Más de 16 horas semanales: $14.000

Se trata de una suma no remunerativa por única vez, que queda a cargo del empleador y se abona en tres meses consecutivos, finalizando en enero del año próximo.

Cómo registrar en ARCA a los trabajadores de casas particulares

Todos los empleadores tienen que inscribir a los trabajadores que tienen a su cargo en el registro de ARCA, sin importar la cantidad de horas de trabajo o la modalidad de contratación.

Personal de casas particulares: ¿cómo genero un recibo de sueldo?

Este registro se puede hacer de forma virtual de la siguiente forma:

Ingresar en la web de ARCA con la clave fiscal . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una Solicitud de Clave Fiscal .

con la . En caso de no contar con ella, se tendrá que realizar una . Cargar los datos del empleado . A partir del número de CUIL , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA.

. A partir del número de , el sistema permite traer automáticamente los datos asociados a esa persona que tiene ARCA. La pantalla siguiente mostrará los datos de la persona y el empleador deberá completar los campos que figuran debajo.

Ingresar el domicilio del trabajador. Si este ya está declarado en la base de datos de ARCA , se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio.

, se podrá seleccionar en el desplegable que aparece en pantalla. De no ser así, se tendrá que ingresar el nuevo domicilio. Ingresar los datos del trabajo y describir las características de la relación laboral . Para ello, se deberá indicar el tipo de trabajo , la cantidad de horas semanales , la modalidad de liquidación , la remuneración , la modalidad de trabajo , la fecha de ingreso , y precisar si el trabajo es temporal o fijo.

y describir las características de la . Para ello, se deberá indicar el , la , la , la , la , la , y precisar si el trabajo es temporal o fijo. Señalar el domicilio laboral , es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo.

, es decir, en donde se realizarán las tareas. Cabe aclarar que se podrá seleccionar un domicilio de la lista (domicilios laborales ya dados de alta por el mismo empleador) o ingresar uno nuevo. Antes de terminar el trámite, el sistema mostrará toda la información que fue cargada en los pasos anteriores para ser verificada por el empleador y confirmarla o modificarla si hiciera falta.