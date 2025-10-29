Cuánto cobran los empleados de comercio en noviembre de 2025, con el aumento

Los empleados de comercio reciben en noviembre una suba del 1%, en una nueva entrega de incrementos tal como figura en el último acuerdo paritario, donde se incluye una suma fija hasta diciembre de 2025.

Dado que la negociación entre el gremio mercantil y las empresas del sector establece porcentajes de aumento del 1% en cada mes hasta fin de año, en noviembre se actualizan los valores que perciben las distintas categorías de trabajadores del sector.

Cuánto ganan los empleados de comercio a partir de noviembre 2025

A partir de noviembre, cada trabajador, según su categoría, recibirá los siguientes montos, de acuerdo con la grilla vigente de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios). Estos valores corresponden al nuevo aumento e incluyen la suma fija del mes.

Cuánto gana el personal de maestranza en noviembre de 2025

Maestranza A: $1.085.835

Maestranza B: $1.088.863

Maestranza C: $1.099.470

Cuánto ganan los administrativos en noviembre de 2025

Administrativo A: $1.097.199

Administrativo B: $1.101.749

Administrativo C: $1.106.293

Administrativo D: $1.119.933

Administrativo E: $1.131.297

Administrativo F: $1.147.967

Cuánto ganan los cajeros en noviembre de 2025

Cajeros A: $1.100.986

Cajeros B: $1.106.293

Cajeros C: $1.113.113

Cuánto ganan los auxiliares en noviembre de 2025

Auxiliar A: $1.100.986

Auxiliar B: $1.108.563

Auxiliar C: $1.133.570

Cuánto ganan los auxiliares especializados en noviembre de 2025

Auxiliar Especializado A: $1.110.082

Auxiliar Especializado B: $1.123.720

Cuánto ganan los vendedores en noviembre de 2025

Vendedor A: $1.100.986

Vendedor B: $1.123.723

Vendedor C: $1.131.297

Vendedor D: $1.147.967

Para el caso de los trabajadores que se desempeñen en tareas discontinuas, a tiempo parcial, bajo el régimen de jornada reducida, o que hayan incurrido en ausencias injustificadas, el monto a abonar por este incremento será proporcional a la jornada cumplida.

Cómo se distribuye la suma fija hasta fin de año

Así son los incrementos para el sector entre julio y diciembre y la suma fija que se distribuye por mes:

Julio: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Agosto: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Septiembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Octubre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Noviembre : aumento del 1% + suma fija de $40.000.

: aumento del 1% + suma fija de $40.000. Diciembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Cuándo se vuelven a reunir el gremio y las empresas

Sobre las actualizaciones futuras, el último acuerdo indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de noviembre de 2025, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".