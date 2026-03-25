Aunque compró US$3700 millones en el verano, las reservas netas del Banco Central siguen cayendo

El Banco Central (BCRA) sorprendió durante el verano con el ritmo de sus compras en el mercado cambiario: con un promedio diario de US$70 millones, sumó un total de US$3783 millones en el período. Sin embargo, las reservas netas volvieron a caer en el mismo lapso, porque la entidad debió afrontar importantes vencimientos de deuda. El dato vuelve a exponer una diferencia clave: comprar divisas no es lo mismo que acumular reservas.

La entidad monetaria publicó el viernes pasado su planilla de liquidez externa al cierre de febrero. Allí se observa que, en el primer bimestre, las reservas netas cayeron casi US$1400 millones, pese a que en ese mismo período se compraron US$2715 millones en el mercado de cambios.

La explicación está en los compromisos del Tesoro: en enero se debieron pagar alrededor de US$4200 millones a bonistas internacionales, más vencimientos adicionales con organismos multilaterales.

“Mientras no se refinancien los vencimientos de capital en moneda extranjera por fuera del Banco Central, será más difícil que se acumulen reservas. Esto vuelve a poner de relevancia la diferencia entre comprar divisas y acumularlas”, señaló la consultora Outlier.

En marzo, la situación no mejoró: los pagos del Bopreal y de organismos multilaterales superaron nuevamente las compras de dólares realizadas por la entidad. Según los cálculos de Outlier al 18 de marzo —último dato oficial disponible—, las reservas netas son negativas en US$1281 millones si se contabiliza el último desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$14.000 millones, y negativas en US$12.886 millones si se lo descuenta.

El Gobierno descartó volver a los mercados internacionales en 2026 y 2027, y apostó a un mix de financiamiento alternativo para cubrir los próximos vencimientos

Con todo, la consultora destacó el rol de las intervenciones del Central: “Las compras del BCRA fueron fundamentales, pues de lo contrario el deterioro de las reservas netas hubiera sido mucho mayor y no hubiéramos tenido la señal de consistencia asociada”.

En cuanto al ritmo, marzo muestra cierta aceleración respecto de enero: el BCRA promedió compras diarias de US$71 millones, por encima de los US$43 millones del primer mes del año, aunque todavía por debajo de los US$87 millones de febrero.

En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la semana pasada que el Gobierno no volverá a los mercados internacionales en 2026 ni en 2027. En cambio, dijo que cuentan con un mix de financiamiento que les permitiría cubrir los vencimientos de capital hasta julio del año próximo.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, precisó que ese mix incluiría ingresos por venta de activos, financiamiento en el mercado local y otras operaciones a anunciar. Desde Outlier apuntan que podría tratarse de un nuevo préstamo garantizado (REPO), aportes de organismos internacionales, el swap con Estados Unidos y créditos bilaterales.

Las reservas netas del BCRA permanecen en terreno negativo pese al fuerte ritmo de compras en el mercado cambiario TWITTER / MARIANAKBOOM - TWITTER / MARIANAKBOOM

El anuncio se da en un contexto de riesgo país elevado: durante varios días el indicador se mantuvo por encima de los 600 puntos básicos, lo que equivale a una tasa en dólares superior al 10%. Si bien representa una mejora sustancial frente a los más de 2000 puntos básicos que registraba cuando Javier Milei asumió la presidencia, ese nivel sigue siendo incompatible con el acceso de la Argentina al crédito internacional.

La empresa financiera GMA señaló el mismo problema: pese a que el BCRA acumuló compras por más de US$3600 millones, los egresos limitan la recomposición de sus reservas.

“En consecuencia, las reservas netas continúan deteriorándose y se ubican en torno a los -US$1194 millones. En ausencia de acceso al financiamiento externo, el Tesoro sigue dependiendo del BCRA para afrontar vencimientos, lo que profundiza el sesgo contractivo de la política económica. En este marco, la dinámica de reservas no solo condiciona a la macroeconomía en su conjunto, sino que también limita la mejora en la percepción internacional sobre la Argentina”, advirtió GMA.

El desafío del BCRA, entonces, no pasa solo por sostener el ritmo de compras en el mercado cambiario, sino por lograr que esas divisas se traduzcan en una acumulación genuina de reservas. Mientras los vencimientos externos sigan consumiendo lo que ingresa, y el riesgo país impida refinanciar deuda en los mercados internacionales, el margen de maniobra seguirá siendo estrecho. La estrategia oficial apuesta a cerrar esa brecha con financiamiento alternativo, pero los números de los primeros meses del año muestran que la tarea está lejos de estar resuelta.