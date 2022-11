Autos: sigue la preocupación por los insumos en la industria autopartista

escuchar

CORDOBA.- Nissan retomará la producción de camionetas el próximo lunes en la planta de Santa Isabel (Córdoba), donde comparte línea con Renault, tras el freno de cuatro días de esta semana por falta de insumos. Pero la industria metalmecánica sigue muy preocupada por los problemas existentes para acceder a los insumos. “Se produce pensando hasta cuándo se puede seguir, mirando el stock”, grafica el proveedor de una fábrica de autos.

En Córdoba el sector automotor emplea alrededor de 25.000 personas entre terminales y autopartistas. Todos están en vilo, al menos, desde marzo, cuando las complicaciones para acceder a dólares para importar se profundizaron. Lejos de mejorar, la situación fue empeorando y todas las semanas hay alguna empresa que frena, desde unas horas a unos días por faltantes.

En las últimas semanas se mezclaron varios problemas: autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que no salen o se demoran; las que salen y lo hacen con plazo de pago a 180 días, lapso que rechazan los proveedores; y hasta los cortes de rutas en Brasil por las protestas post elecciones que impiden el paso de camiones con insumos por lo que se buscan alternativas.

Fuentes de las terminales indicaron a LA NACION que debe trabajarse con “mucha anticipación” y ser “previsores” para evitar paradas técnicas. La única forma de evitar problemas es contar con stock. En las últimas dos semanas, la línea de producción de camionetas de Nissan y Renault en Santa Isabel debió parar varias veces por escasez de insumos; también lo hizo la fabricante de tractores y cosechadoras CNH y la autopartista alemana ZF Sachs radicada en San Francisco comunicó a las terminales automotrices que faltarían insumos en las próximas semanas.

Ocho proveedores internacionales de la empresa le indicaron que no aceptaban pagos a 180 días y que no harán nuevos embarques. La alternativa es que la financie la casa matriz, con la que están negociando. Pero también enfrentan un clima de “cansancio” por los “reiterados” problemas que le presentan desde la filial argentina. Desde San Francisco atienden terminales en Uruguay y en Brasil, además de las locales.

La pick up Nissan Frontier que la automotriz japonesa produce en Córdoba

“Incluso las empresas que tienen espalda financiera y trayectoria en el mercado no pueden sostener plazos de 180 días, cuando en el mercado lo habitual son 60 o 90 días -explica un empresario a LA NACION-. Esto ya lo hemos dicho una decena de veces a las autoridades que lo saben, pero que no pueden dar una solución porque no tienen los dólares. Los errores que se marcaron en su momento desembocaron en este laberinto”.

Cinco referentes de la industria autopartista cordobesa descreen de las promesas del ministro Sergio Massa en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, entre las que se cuenta el cambio de la regla anual para acceder a importaciones. La duda transversal es de dónde va a sacar los dólares.

La Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba realizó reuniones con legisladores nacionales después de haber mantenido otras con funcionarios del Banco Central y de la Secretaría de Industria. El lunes le entregarán un documento a los representantes de Córdoba en el Congreso. El objetivo es visibilizar la crisis que atraviesa el sector.

En julio pasado, la Cámara impulsó públicamente la aplicación de un desdoblamiento cambiario, un dólar financiero y otro comercial. Los industriales subrayan que “nadie” financia a 180 días y, si algún proveedor lo hiciera, el “riesgo es altísimo porque no sabemos a qué dólar operaríamos entonces”. Respecto de la opción de importar con dólares propios, el planteo es que esas divisas “valen $300, entonces todo el esquema de costos se cae”.