Vuelve a funcionar la autopista que conecta puntos clave del sur porteño tras una modernización integral

Tras un intenso despliegue logístico desarrollado durante el fin de semana largo, se reabrió la circulación en la autopista Dellepiane, que une la 25 de Mayo con la avenida General Paz y el enlace a Riccheri. Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, las tareas permitieron completar etapas críticas del plan de modernización vial. Los trabajos, que no se detuvieron pese a las condiciones climáticas desfavorables, se centraron en el montaje de estructuras fundamentales para optimizar la seguridad y el flujo de los más de 200.000 vehículos que recorren este eje diariamente. De acuerdo con datos publicados en el portal oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el objetivo central es transformar esta vía en la primera “autopista parque” de Capital Federal.

La intervención de mayor envergadura consistió en la instalación de un puente vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro. Esta estructura permite conectar transversalmente ambos laterales de la traza, lo que facilita el cruce a los vecinos del barrio de Villa Lugano. Para su ejecución, fue necesaria una maniobra de alta precisión que requirió el uso de grúas de gran porte, destinadas a elevar ocho vigas de 36 metros de largo. Cada pieza cuenta con un peso aproximado de 40 toneladas, lo que conformó un puente de 14 metros de ancho total. El diseño incluye cuatro carriles para el tránsito vehicular —dos por cada sentido—, además de veredas laterales protegidas para el traslado de peatones.

La instalación de un nuevo puente vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro será fundamental para los vecinos GCBA

Simultáneamente, el equipo de ingeniería avanzó con la infraestructura ferroviaria destinada a la línea Belgrano Sur. En este caso, el montaje se realizó sobre la colectora norte de la autopista y contempló la colocación de dos losas de hormigón. Cada una de estas estructuras presenta dimensiones de 20 metros de largo por 6,20 metros de ancho, con un peso individual de 110 toneladas. Según explicaron las autoridades porteñas, esta plataforma es un paso necesario para habilitar una excavación futura debajo del puente, lo que permitirá garantizar la continuidad de los dos carriles de la colectora, actualmente interrumpidos.

El Máster Plan, ejecutado en conjunto con la empresa Autopistas Urbanas (AUSA), contempla también una reconfiguración de los accesos y egresos para maximizar la fluidez. Como parte de las medidas de seguridad, se lleva adelante un recambio integral de las defensas laterales, con incorporación de amortiguadores de impacto en puntos estratégicos. Estas reformas impactan directamente en la calidad de vida de 63.000 beneficiarios directos que residen en el área de influencia inmediata. Asimismo, el proyecto pone especial énfasis en el transporte público, ya que integra un corredor exclusivo para colectivos en el sector central de la autopista. Esta vía de doble mano, separada del resto del tránsito mediante barreras de hormigón, contará con seis paradores centrales, extendiéndose desde Piedra Buena hasta el empalme con el Metrobús de la 25 de Mayo.

El carril para el Metrobús será fundamental para aligerar el tránsito en la Dellepiane Hernan Zenteno - La Nacion

Para garantizar la accesibilidad, las nuevas pasarelas elevadas fueron dotadas de rampas, señalización moderna e iluminación led, lo que facilita el ingreso seguro de personas con movilidad reducida. El proyecto integral no solo se limita a la superficie vial, sino que incluye una ambiciosa obra hidráulica en la cuenca Cildáñez. Los trabajos consisten en la construcción de 2700 metros de nuevos conductos y la instalación de 247 sumideros adicionales, una medida preventiva diseñada para mitigar el riesgo de anegamientos y proteger a más de 3700 familias que históricamente sufrieron los efectos de los temporales en la zona.

Finalmente, el plan contempla la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros de extensión. Este espacio contará con senderos para corredores, bicisendas, postas aeróbicas y canchas deportivas, integrándose como una pieza clave para el desarrollo del espacio público. La obra busca, además de reducir los tiempos de viaje de unos 15.000 usuarios de transporte público, generar un entorno urbano moderno y sustentable que revalorice el sur porteño. Las autoridades destacaron que cada avance forma parte de un sistema integrado de movilidad que, una vez finalizado en su totalidad, transformará radicalmente el flujo de entrada y salida hacia el centro de la ciudad.