Axel Kicillof: "La anterior gobernadora agrandó y convirtió a dólares la deuda"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa junto a su ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López sobre la propuesta de diferimiento de pago de bono y atribuyó los problemas financieros bonaerenses a la gestión de María Eugenia Vidal.

Junto a López, Kicillof se refirió al pedido de su gobierno a los tenedores de bonos con vencimientos 2021 para prorrogar al 1 de mayo el vencimiento previsto para el próximo 26 de enero.

"Tenemos voluntad de honrar los compromisos, pero no hay capacidad de hacerlo. Estamos buscando una resolución desordenada a la cuestión de la deuda, en consonancia con los principios que planteó el gobierno nacional", dijo.

"Lo que vuelve insostenible la situación financiera de la Provincia es el fuerte endeudamiento ocurrido durante el período anterior", agregó.

En el salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, en la ciudad de La Plata, Kicillof cuestionó a la anterior gestión: "La anterior gobernadora agrandó y convirtió a dólares la deuda", dijo, en referencia a la dirigente de Cambiemos .

"Se ha discutido si la gobernadora dejaba o no dejaba deuda. No tenemos que entrar en esas polémicas. Los datos muestran que los montos que dejó no son suficientes para afrontar los vencimientos de deuda. No es un juicio de valor, es una realidad", agregó

"Queremos pagar de buena fe la deuda, con transparencia. Para recuperar capacidad de pago, en Nación y Provincia, hay que volver a crecer. Esto no es una receta ideológica o política. Es claro", añadió.

"Necesitamos espacio y es lo que estamos planteando a los acreedores", expresó. "No queremos hacer como se hizo en la gestión anterior, de prometer cosas que no podemos cumplir. Esta propuesta es algo que podemos abordar sin dificultades", añadió.