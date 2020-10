Pelegrina sostuvo que a la Mesa de Enlace "buscan siempre esconderla un poco más" Crédito: Youtube LA NACION

Durante la notificación oficial por la baja momentánea de las retenciones, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, dijo no saber en qué se basaban las opiniones que había hecho sobre la medida el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, ya que estaban recién presentándolas. Hoy, para LA NACION PM+, el dirigente agropecuario le respondió al funcionario. "No estábamos enterados porque nos habían invitado un rato antes nomás", aclaró Pelegrina, quien además sostuvo que fue el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, el que tuvo "la gentileza" de avisarle, "pero dos horas ates, sin saber cuál era el paquete de anuncios".

Durante la conferencia, Basterra comentó: "No sé sobre qué se fundamenta el doctor Pelegrina en su opinión, porque estas medidas las estamos anunciando en este momento. Puede haberse guiado por algún tipo de información de los medios, que no ha sido consistente con las medidas que estamos tomando".

Sobre ello Pelegrina dijo, para el programa que conduce Eleonora Cole, que como la SRA no integra el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) -agrupación donde confluyen unas 50 entidades del sector, incluso las demás integrantes de la Mesa de Enlace- "por allí no vino la invitación, entonces se ve que se dieron cuenta más tarde y ahí llamaron, a las 14.30, un ratito antes de que fuera el acto".

El dirigente de la SRA admitió que les "ha costado mucho lograr interlocución desde la Mesa de Enlace" -formada además por Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria Argentina (FAA)- y que a Basterra lo debieron esperar "más de un mes, muchas veces" para que les posibilite una reunión.

"Hicimos un pedido el 4 de junio, a varios ministros, por varias cuestiones que nos interesaban, y no nos contestaron prácticamente. Una reunión que habíamos pedido con el canciller [Felipe] Solá le fue dada al otro grupo [por la CAA] con más anticipación. Ya vimos desde aquel momento una manera de bajarle los decibeles a la representación de la comisión de enlace y subírsela a otros espacios, que a lo mejor tienen más coincidencias con el actual gobierno", sostuvo.

Sobre dichas "coincidencias", indicó que se refería a ellas en cuanto a "la mirada que tienen con respecto a las medidas que hay que tomar para el negocio agropecuario" y fue tajante: "Este grupo ha sido recibido por una gran cantidad de distintos funcionarios, de todos los niveles, y a la Mesa de Enlace buscan siempre esconderla un poco más".

En referencia a las nuevas medidas anunciadas para el sector agropecuario, Pelegrina indicó para LN+ que, ya por trascendidos, entendían que había "sabor a poco" y que, luego de la presentación, "diría que fueron peores". Además, dijo: "Un tema que tiene otro origen, de falta general de confianza, que provoca ese faltante de dólares, se quiere solucionar buscando acelerar algo que viene en un proceso absolutamente normal, porque la soja se viene comercializando durante este año, como todos los anteriores, con un proceso normal y secuencial, porque los productores necesitamos conservar nuestro valor de producto para poder hacer frente a todas nuestras necesidades, de acá a que tengamos la próxima cosecha, y la reserva de valor está en el grano".

El presidente de la SRA explicó: "Pretender forzar eso con un incentivo que no es tal, porque bajar tres puntos... El número que recibe un productor de soja, en cuanto al dólar, es 50 pesos por dólar y llevarlo de 50 a 53 pesos no es muy alentador, en un momento de volatilidad como este. No es atractivo y habíamos visto que por ese lado no iban a seducir a mayores ventas. Lo que necesitamos es producir más, generar incentivos para que se ponga el marcha el país y eso necesita confianza".

