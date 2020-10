Baja de retenciones. Los mensajes de los ministros de Mauricio Macri

Tanto Luis Miguel Etchevehere, como Ricardo Buryaile, consideraron insuficiente la reducción momentánea de retenciones a la soja Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk / LA NACION

En una conferencia de prensa desde la Casa Rosada se anunció hoy la reducción de los derechos de exportación para la soja de 33 a 30% en octubre. Después aumentarán progresivamente a 31,5% en noviembre, a 32% en diciembre y alcanzarán 33%, otra vez, en enero de 2021.

La medida, incluida dentro de un paquete que busca estimular la exportación y darle solidez al peso, fue presentada por los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra, y considerada insuficiente por exfuncionarios que estuvieron ligados a la toma de decisiones para el sector agroindustrial, durante la administración de Cambiemos.

"Anuncios con gusto a poco y nada", escribió en su cuenta oficial de Twitter el exministro de Agricultura macrista, Ricardo Buryaile, junto al hashtag #VamosViendo. Unos minutos después, agregó. "Si esperaban avalancha de liquidación de soja, mejor que cierren los grifos del todo". A este último tuit, sumó otro hashtag: #SinDólares.

Por su parte, el exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación durante parte de la gestión de Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere, se había expresado en la misma línea, esta mañana. "Para aumentar producción y exportaciones hay que unificar el tipo de cambio y eliminar todas las retenciones", indicó el exfuncionario, también en Twitter.

"Con dólar agro a 50 pesos y real a 140 pesos, bajar unos puntos, por unos meses, no cambia nada", agregó Etchevehere, quien dijo, además: "Ya sabemos lo que no sirve. No hay margen para nuevos parches".

Entre las medidas destinadas al área agroindustrial anunciadas hoy, también se presentó una compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas, que implicarán una inversión pública de hasta 11.550 millones de pesos para dicho sector económico.

