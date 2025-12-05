El Gobierno le quitará subsidios a 2854 hogares en countries

CÓRDOBA.- El Gobierno identificó y recategorizó a 2854 hogares que recibían subsidios energéticos a pesar de residir en countries y barrios de alto poder adquisitivo de Córdoba. La decisión se tomó en el marco del Programa Nacional de Focalización de Subsidios Energéticos. El trabajo lo realiza Nación que, después, comunica el padrón a las empresas distribuidoras, en este caso a la EPEC.

El programa está a cargo de la revisión integral del padrón del Registro del Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) mediante el “cruce inteligente” de información georreferenciada, registros administrativos y bases públicas y privadas.

Los usuarios recategorizados podrán pedir revisión mediante la plataforma de Trámite a Distancia (TAD), pero tienen la obligación de probar que la exclusión es incorrecta.

En esta provincia, según datos oficiales, de 1.050.026 usuarios de energía eléctrica, 40% quedó en la categoría N1 (ingresos altos), según el nomenclador de categorización. El 37% está en N2 (ingresos bajos) y el restante 23% en N3 (ingresos medios).

La lectura es que el segmento de mayor poder adquisitivo de usuarios se engrosó porque muchos no hicieron el trámite que, en su momento, había que realizar para registrarse.

La decisión tomada por Nación con Córdoba complementa una primera etapa de depuración de padrones, en la que ya en el AMBA y en el barrio porteño de Puerto Madero se detectaron y recategorizaron 15.518 usuarios que percibían subsidios “de manera indebida”. En conjunto, ambas recategorizaciones representan un ahorro fiscal estimado de $3.560 millones, “reforzando así la eficiencia y sostenibilidad del sistema de subsidios”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, usó sus redes sociales para subrayar la medida: “El Gobierno Nacional va a eliminar los subsidios de más de 2.854 hogares de countries y barrios cerrados que se habían inscripto como ingresos bajos o medios”. Apuntó el ahorro generado hasta ahora con las revisiones y concluyó con “Dios bendiga a la República Argentina”.

El Gobierno Nacional va a eliminar los subsidios de más de 2.854 hogares de countries y barrios cerrados que se habían inscripto como ingresos bajos o medios.



Esta medida se suma a la recategorización que ya se hizo a más de 15.518 usuarios de Puerto Madero y barrios cerrados… — Manuel Adorni (@madorni) December 5, 2025

Hace una semana el Gobierno anunció que la segmentación actual (N1, N2 y N3) se elimina. El nuevo umbral para acceder al subsidio será de tres canastas básicas totales (CBT), que hoy equivalen a $3,6 millones , pero también se cruzará datos de situación patrimonial y consumos para determinar automáticamente si un hogar accede o no al beneficio.

A partir del 1 de enero solo existirán dos categorías de usuarios, quienes recibirán subsidios y quienes no. Las bonificaciones no se aplicarán de manera uniforme todo el año, sino únicamente en los meses de mayor consumo energético. Aquellos que ya están en el RASE no deben volver a anotarse, sus datos serán migrados automáticamente y podrán actualizarse cada mes con una declaración jurada.

Desde el Gobierno nacional enfatizaron que la depuración del padrón “continuará avanzando en todas las regiones del país para consolidar un esquema sostenible y equitativo” de los subsidios.