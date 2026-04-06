Bajó la desigualdad en el país en 2025

La desigualdad cayó levemente en la Argentina en 2025. Según datos del Indec, el coeficiente de Gini –medida estadística en la que cero es igualdad perfecta y uno, desigualdad máxima– fue en el cuarto trimestre del año 0,427, mientras que en igual período de 2024 había sido de 0,430.

Se trata de un indicador que en los últimos años no ha tenido variaciones bruscas. En la serie que publica el instituto se observó que en el tercer trimestre de 2025, el coeficiente de Gini fue de 0,431, y que en el primero de 2024 alcanzó 0,467.

El economista Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), comentó el coeficiente de Gini se mantiene estable en los últimos años, por lo que “no se puede decir que haya mejoras o empeoramiento en la desigualdad”. Y agregó: “Además su medición tiene sesgos porque la encuesta de hogares del Indec no entra villas ni countries que es donde se presenta la desigualdad”.

En esa línea, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina, analizó: “Actualmente hay una mejor captación de de los ingresos de la población. Por lo tanto, no sabemos si el hecho de que la desigualdad haya caído desde 2024 y luego se haya estabilizado se debe a una mejor distribución del ingreso o a estamos captando mejor los ingresos de los sectores informales”.

Según Salvia, no hay nada que indique que en términos de la distribución de los ingresos exista un cambio brusco o haya ocurrido un cambio significativo. “Persiste una gran dificultad para evaluar los cambios en la desigualdad en la distribución del ingreso a nivel de la estructura social. Sí podemos decir que a nivel de la estructura entre los sectores populares y las clases medias no habría cambiado sustantivamente”, concluyó el especialista.

El Indec informó adfemás que el ingreso medio en el cuarto trimestre de 2025 ascendió a $1.011.863. Entre los asalariados ese ingreso medio fue de $1.082.635, mientras que el de los no asalariados fue de $1.082.635. “El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 30 millones de personas, alcanzó $635.996, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $450.000″, se agregó en el documento oficial.

El informe Evolución de la distribución del Ingreso, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), destacó también que la suma total de ingresos para el total de la población de referencia fue de $19.100.575 millones, lo que significó un incremento nominal de 44,9% con relación con igual trimestre de 2024.

En la estadística sobre la distribución del ingreso se puede observar, además, que persiste la desigualdad de género. Mientras que el ingreso medio de varones es de $1.191.364, el de las mujeres asciende a $838.336.